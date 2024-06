Tragico schianto nella notte: Massimiliano lascia due figlie giovanissime

Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità, morte e danni alla proprietà, nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente. Nella notte è avvenuto un tragico incidente stradale, dove ha perso la vita Massimiliano, padre di due ragazze molto giovani. (Continua a leggere dopo le foto)

Incidente a Prato, Massimiliano lascia due figlie giovanissime

Incidente a Prato, Massimiliano lascia due figlie giovanissime. Intorno alle 2:30 di oggi 14 Giugno 2024, Massimiliano Grillo, 49 anni, ha perso il controllo della sua moto Ducati sulla tangenziale, in viale XVI Aprile, schiantandosi contro una rotonda all’altezza di via delle Pollative. Come riportato da The social post, le telecamere di sorveglianza della zona hanno catturato l’intera sequenza del drammatico incidente. Si vedono i fari della moto di Grillo avvicinarsi da Seano in direzione del centro città. All’altezza della rotonda, anziché seguire il percorso della viabilità, la moto ha proseguito dritto, schiantandosi contro l’albero situato al centro della rotatoria. Un impatto tremendo che non ha lasciato scampo al motociclista.

