Tragico incidente, coppia di sposi si ribalta con l’auto: poi la drammatica scoperta su di lei

Una coppia di sposi è rimasta coinvolta in un tragico incidente. Per lui non c’è stato nulla da fare, mentre lei è stata trasportata immediatamente in ospedale in codice rosso. In seguito i medici hanno fatto una drammatica scoperta. Tutti sono rimasti a bocca aperta. Non se lo sarebbero mai aspettati. La scoperta ha ovviamente complicato le operazioni di soccorso della donna. (Continua…)

Coppia di sposi coinvolta in un incidente

Un nuovo tragico incidente sulle strade italiane. Coinvolta una coppia di sposi. Secondo una prima ricostruzione l’auto, una Fiat Punto, con a bordo la coppia di sposi, avrebbe sbandato e si sarebbe capovolta in seguito all’impatto, finendo la corsa ribaltata a ridosso del guardrail. Lo schianto è stato mortale per lei. La moglie, invece, è stata trasportata immediatamente in ospedale in codice rosso. Sulle cause e sulla dinamica dell’incidente indagano le forze dell’Ordine. Dopo l’incidente si sono formate code d’auto lungo il tratto stradale interessato dall’incidente. (Continua…)

La moglie era incinta

Una drammatica scoperta ha sconvolto i medici. La donna coinvolta nell’incidente insieme al marito era incinta. I medici hanno fatto di tutto per salvare lei e il piccolo che portava in grembo. Come abbiamo detto, infatti, il marito è morto probabilmente sul colpo, mentre lei è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove è arrivata in codice rosso. La donna è finita dunque nel reparto di Ginecologia dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove ha partorito un maschietto di 3,200 kg. Il bimbo fortunatamente sta bene, mentre lei è ancora ricoverata e la sua prognosi sarebbe riservata. (Continua…)

Dove è avvenuto l’incidente

L’incidente mortale è avvenuto sulla strada statale Lecce-Maglie, all’altezza dello svincolo per la San Donato-Galugnano. A perdere la vita, come abbiamo detto, un uomo, che viaggiava insieme alla moglie. I due si erano da poco sposati e aspettavano un bambino. Il piccolo per fortuna è nato in ospedale e sta bene. La mamma, invece, è ancora ricoverata e la sua prognosi sarebbe riservata.