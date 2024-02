Tragico schianto in autostrada: il bilancio choc

Varie. Tragico schianto in autostrada. Nella giornata di oggi, 6 febbraio 2024, un terribile incidente avvenuto sulla A12, tra Rapallo e Chiavari, ha causato numerosi danni. Scopriamo insieme i dettagli di questa orribile vicenda e qual è il numero dei feriti. (Continua a leggere dopo la foto)

Tragico schianto: terribile incidente sulla A12

Tragico schianto. Durante la giornata di oggi, 6 febbraio 2024, un terribile incidente è avvenuto sulla A12, sulla tratta autostradale tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno. L'orribile sinistro si è verificato poco prima delle ore 07:00 di questa mattina. Sul posto si sono recati immediatamente le forze dell'ordine e i soccorsi. Il tratto autostradale interessato è stato chiuso al traffico per permettere l'atterraggio all'elisoccorso. Secondo le forze dell'ordine e i soccorsi, a causare il incidente, è stato un furgone su cui viaggiavano alcuni operai. I motivi che hanno causato il tragico schianto sono ancora da chiarire. Forse un colpo di sonno ha fatto perdere il controllo del veicolo al conducente facendolo finire contro un muraglione.

Tragico schianto, la dinamica dell’incidente

Questa mattina, martedì 6 febbraio 2024, intorno alle ore 07:00, un terribile incidente si è verificato sull’autostrada A12, nel tratto tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno. Secondo quanto si apprendere dalle prime ricostruzioni, un’automobile che viaggiava in direzione Genova avrebbe invaso la corsia opposta. In seguito al terribile impatto, due persone sono state sbalzate fuori dal proprio abitacolo e sono finite in mezzo alla carreggiata dove sono state travolte dai veicoli in arrivo che non hanno avuto il tempo di frenare ed evitarle. Una delle due persone è morta sul colpo. Diverse ambulanze del 188, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale della direzione Primo Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia si sono recate sul posto immediatamente, non appena è scattato l’allarme.