Tragico incendio in un palazzo: muore bimbo di 7 anni

Varie. Tragico incendio in un palazzo a Marsiglia. Un bambino di soli sette anni è rimasto vittima delle fiamme. Scopriamo insieme i dettagli questa orribile vicenda.

Tragico incendio a Marsiglia

Tragico incendio, questa mattina, martedì 30 gennaio 2024, un incendio è divampato a Marsiglia, nel sud della Francia. Le fiamme hanno colpito un edificio di sette piani nel sobborgo di Kalliste Park. Sul posto, non appena è scattato l'allarme, si sono recati immediatamente i soccorsi e i vigili del fuoco.

Tragico incendio, è morto un bambino di sette anni

Questa mattina, nel sobborgo di Kalliste Park a Marsiglia, nel sud della Francia, un incendio è scoppiato in un edificio di sette piani. Un bambino di soli sette anni ha perso la vita tra le fiamme, mentre gli altri abitanti del palazzo sono rimasti feriti. “Quattro bambini tra i 4 e i 13 anni sono ricoverati in emergenza assoluta”, ha detto un portavoce del comune di Marsiglia a “Le Figaro”. Dopo aver ricevuto l’allarme, sul posto si sono recati il sindaco Benoit Payan e il vice ammiraglio Lionel Mathieu, che comanda il battaglione dei vigili del fuoco. Le cause che hanno condotto alla terribile vicenda e allo scoppiare dell’incendio non sono ancora note.