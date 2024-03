Tragico frontale su una 500 d’epoca: chi c’era a bordo

Tragico incidente in Italia: terribile schianto tra una Fiat 500 d’epoca e una Ford Fiesta. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al giovane che viaggiava al volante della macchina d’epoca. La donna alla guida dell’altra vettura coinvolta nell’incidente, invece, è stata trasportata in ambulanza all’ospedale e non è in pericolo di vita. (Continua…)

Tragico incidente su una Fiat 500 d’epoca

Ieri, intorno alle 8:30, è avvenuto un terribile incidente, che è costato la vita ad un giovane di 20 anni alla guida di una Fiat 500 d’epoca. L’incidente è avvenuto su una strada statale. A scontrarsi sono state appunto una Fiat 500 d’epoca con alla guida un ventenne e una Ford Fiesta con alla guida una donna di 50 anni. Ad avere la peggio è stato il giovane, che non ce l’ha fatta. La donna, invece, è stata trasportata in ospedale e per fortuna non è in pericolo di vita. (Continua…)

Chi c’era a bordo

A bordo della Fiat 500 d’epoca c’era Denny Rabbia. Egli è morto per le ferite riportate nel terribile scontro. Il giovane è morto poco dopo il ricovero al Cto di Torino. Denny abitava a Bagnolo Piemonte, zona vicina a dove è avvenuto l’incidente. Nell’altra vettura, invece, c’era una donna di 50 anni, che è stata trasportata immediatamente in ambulanza all’ospedale di Pinerolo ed è stata ricoverata, ma per fortuna non è in pericolo di vita, solo un grande spavento per lei. (Continua…)

Indagini in corso

Attualmente sono in corso le indagini per capire cosa sia successo. La dinamica sarà ricostruita dai carabinieri nelle prossime ore. Quello che è certo è che una delle due auto ha invaso la corsia opposta, causando un frontale. Profondo cordoglio della comunità di Bagnolo per la morte di Denny. Egli era un gran lavoratore ed era stimato proprio da tutti. La sua morte genera un sentimento di tristezza e profonda angoscia.