Tragedia prima della finale: elicottero si schianta, intera famiglia morta

Una vera e propria tragedia è avvenuta poco prima della finale del Super Bowl. Un elicottero con a bordo sei persone si è schiantato. Un’intera famiglia è morta. La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità. Si tratta di una tragedia immane, che oscura tutto il resto. Oggi tutti piangono la famiglia morta nel terribile incidente. (Continua…)

Elicottero si schianta, morta intera famiglia

Un velivolo da turismo con a bordo sei persone si è schiantato nel deserto del Mojave, al confine tra la California e il Nevada. Per le persone a bordo non c’è stato niente da fare. È morta un’intera famiglia, composta da papà, mamma e due figli. A bordo c’era poi un’altra persona e il pilota. Nessun superstite al tragico incidente. Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità. Notizie del genere non vorremmo mai leggerle. Noi purtroppo dobbiamo fare la nostra parte e riportarvi questa triste notizia di cronaca nera. (Continua…)

La tragedia prima della finale del Super Bowl

La tragedia è avvenuta poco prima della finale del Super Bowl. L’elicottero stava viaggiando in direzione Las Vegas e probabilmente le persone a bordo erano diretti proprio al Super Bowl. Il velivolo, però, è precipitato nel deserto del Mojave, al confine tra la California e il Nevada, e non ha lasciato scampo a nessuno. Il match tra San Francisco e Kansas City ovviamente avrà luogo lo stesso, ma il pensiero sarà rivolto a questa famiglia tragicamente scomparsa nell’incidente aereo. (Continua…)

Chi sono le vittime

Nell’incidente aereo, come abbiamo detto, è morta un’intera famiglia, genitori e due figli, più un’altra persona e il pilota del velivolo. Una delle vittime è il 58enne Herbert Wigwe, amministratore delegato di uno dei più grandi istituti di credito della Nigeria, la Access Bank, che viaggiava con la moglie, il figlio e la figlia. La sua morte è stata confermata su X da Ngozi Okonjo-Iweala, ex ministra delle Finanze nigeriana e ora direttrice generale dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto). A bordo c’era anche Abimbola Ogunbanjo, PLC del Nigerian Exchange Group.