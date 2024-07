Tragedia al parco acquatico, donna muore davanti a tutti

Questa mattina è avvenuta una vera e propria tragedia in un parco acquatico. Intorno alle 10:30, una donna di 59 anni è caduta in una piscina ed ha perso la vita. L’incidente è avvenuto in quello che sembrava essere un giorno di svago e relax ed invece si è trasformato in un dramma. Sconvolti i presenti e i familiari della vittima. (Continua…)

Leggi anche: Incidente spaventoso, l’aereo sbatte sulla pista in Italia

Leggi anche: Tragico incidente in moto, la scoperta sulle vittime: chi erano

Tragedia al parco acquatico, muore davanti a tutti

Una donna di 59 anni sarebbe morta questa mattina in un parco acquatico. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe accusato un malore improvviso e sarebbe caduta in piscina. Nonostante i soccorsi siano stati tempestivi, non è stato possibile salvarla. Sul posto sono giunte un’automedica, un auto infermieristica e un’ambulanza. Il personale medico ha tentato ogni manovra per rianimarla, ma purtroppo, tutti gli sforzi sono risultati vani. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)