Tragedia nel calcio inglese: è morto il portiere aggredito domenica scorsa

Il calcio inglese è in lutto e sotto shock dopo la tragica morte di James Hitchcock, portiere 28enne del Barton Town FC, squadra militante nella Northern Counties East Football League. Hitchcock è deceduto mercoledì, a tre giorni da un’aggressione avvenuta presso la stazione ferroviaria di Barton-upon-Humber.

L’atleta era stato coinvolto in una rissa e aveva riportato gravi ferite alla testa, risultate fatali nonostante i tentativi di salvarlo in ospedale. L’aggressione è nata da un alterco che non ha avuto origine sui campi di gioco, ma in circostanze ancora da chiarire completamente. Le indagini preliminari suggeriscono che l’episodio sia stato il culmine di una disputa personale.

La polizia ha confermato l’arresto di Mckenzie Dicicco, attaccante 21enne con trascorsi in vari club minori, accusato ora di omicidio e rissa. La British Transport Police, che ha preso in carico il caso, ha ricostruito l’accaduto grazie a testimonianze e videocamere di sorveglianza. Dicicco è stato identificato come il principale sospettato e posto sotto custodia con accuse formali, mentre le autorità stanno ancora valutando eventuali altri coinvolgimenti.

James Hitchcock era un valido portiere e un padre di famiglia. Viveva a Barton-upon-Humber con la moglie e il loro figlio di appena un anno. La sua morte lascia un vuoto immenso non solo nel calcio dilettantistico, ma soprattutto tra i suoi cari, che lo ricordano come un uomo gentile e dedito ai suoi affetti.

Il mondo del calcio ha reagito con profonda commozione alla notizia. Il Barton Town FC ha pubblicato un messaggio in ricordo del portiere, definendolo “un cuore grande dentro e fuori dal campo“. I compagni di squadra e gli allenatori hanno condiviso il loro dolore sui social, mentre in molte partite dilettantistiche sarà osservato un minuto di silenzio.

Inoltre, sono state avviate raccolte fondi per supportare la famiglia di Hitchcock. La comunità di Barton-upon-Humber si è stretta intorno alla moglie e al figlio, dimostrando una solidarietà umana che ha coinvolto anche chi non lo conosceva personalmente.

