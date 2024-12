Calcio in lutto, muore a soli 31 anni il giocatore italiano

Il mondo del calcio umbro piange la prematura scomparsa di Giulio Chiani, ex calciatore della Narnese, deceduto questa mattina, martedì 17 dicembre, all’ospedale di Terni. Giulio aveva solo 31 anni e stava combattendo con coraggio contro una malattia che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

Narni piange l'ex calciatore 31enne Giulio Chiani: «Lasci un vuoto incolmabile» https://t.co/juTbgqgUe9 — Umbria 24 (@Umbria24) December 17, 2024

Nato a Narni, Giulio aveva mosso i primi passi calcistici nelle giovanili del Perugia, per poi giocare con il Foligno, lo Sporting Terni e infine con la Narnese, la squadra del cuore, a cui è sempre stato legato profondamente. Ogni sua partita era un simbolo di dedizione e passione, e Giulio rappresentava un simbolo per la sua città e per il club di appartenenza.

La notizia della sua morte ha scosso profondamente tifosi, compagni di squadra e chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo. Giulio era apprezzato non solo come calciatore, ma anche come uomo: educato, rispettoso e d’esempio per tutti. Nel 2019, aveva deciso di abbandonare il calcio giocato per stare vicino al padre, Fabrizio Chiani, giornalista scomparso all’età di 61 anni. Oggi padre e figlio si sono riuniti, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità di Narni.

Giulio lascia la moglie Martina, la figlia Aurora, di soli tre anni, e la mamma Manuela. La Narnese, squadra che lo ha visto crescere e a cui Giulio ha dato tanto, ha espresso il proprio dolore attraverso un comunicato toccante.

“Questo è uno dei giorni più brutti che abbiamo mai affrontato. Ci lascia un ragazzo unico, e sottolineiamo unico, dentro e fuori dal campo. La famiglia Chiani ha rappresentato tanto per Narni e per la Narnese. Prima Fabrizio, adesso Giulio. È difficile anche trovare le parole. Quello che è certo è che la Narnese ricorderà sempre Giulio come merita. In questo momento non possiamo far altro che pregare per lui, in silenzio, abbracciando Manuela, Martina e la piccola Aurora”.

Anche Marco Schenardi, assessore comunale allo sport di Terni, ha voluto ricordare Giulio con grande affetto: “Voglio ricordarti con la maglia della tua Narnese, con il tuo sorriso, la tua riservatezza e la tua umanità. Sei stato per me giocatore e ragazzo che ho sempre ammirato; oggi lasci un vuoto incolmabile per tutte le persone che ti volevano bene. Un abbraccio da parte mia a tutta la famiglia. Ciao Giulio”.

In queste ore, tutta la comunità di Narni si stringe attorno alla famiglia Chiani, offrendo sostegno e vicinanza in un momento di dolore così profondo. Giulio Chiani lascia dietro di sé non solo il ricordo di un talentuoso calciatore, ma soprattutto quello di un uomo di valore, capace di farsi amare per il suo carattere gentile e la sua straordinaria umanità.

