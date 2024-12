Mondo del calcio sotto choc: brutale aggressione all’attaccante ex nazionale, è grave

Il mondo del calcio è sotto choc a causa di un episodio di inaudita violenza ha colpito un famoso calciatore, noto per la carriera spesa in diversi club importanti e per il contributo offerto alla Nazionale del suo Paese. Guido Burgstaller, attaccante del Rapid Vienna, è stato aggredito brutalmente nel centro della capitale austriaca. L’ex giocatore dello Schalke 04 e veterano del calcio europeo, classe 1989, ha riportato gravi lesioni alla testa, tra cui una frattura alla base del cranio.

#S04 is sickened by the news of the assault on Guido Burgstaller.



Our thoughts are with you and we wish you all the best for a speedy recovery, Burgi! 🙏 https://t.co/ptH6xvM4ZX — FC Schalke 04 (@s04_en) December 16, 2024

Secondo quanto riportato dal club viennese e confermato dalle autorità, l’aggressione è avvenuta nel fine settimana alla presenza di alcuni testimoni. Un individuo, la cui identità non è stata resa nota, ha colpito Burgstaller con tale violenza da provocarne la caduta e le conseguenti ferite al cranio. Subito soccorso, l’attaccante è stato trasportato in ospedale, dove si trova ancora ricoverato. Le sue condizioni sono definite serie, ma il club ha lasciato trapelare un certo ottimismo riguardo al suo recupero, pur prevedendo un lungo periodo di riabilitazione.

Il Rapid Vienna ha pubblicato un comunicato ufficiale il 16 dicembre, esprimendo vicinanza al giocatore e chiedendo il rispetto della privacy per Burgstaller e la sua famiglia. “Guido Burgstaller è stato vittima di un’aggressione fisica in presenza di testimoni e ha riportato gravi ferite alla testa. Dopo una caduta causata da un colpo brutale, ha subito la frattura della base del cranio. Purtroppo, non potrà giocare per diversi mesi, ma il club lo sosterrà pienamente nel suo percorso di recupero”.

L’aggressione è avvenuta in pieno centro cittadino, ma al momento non si hanno notizie sull’arresto del responsabile. Le autorità stanno lavorando per identificare e assicurare alla giustizia l’autore di questo gesto vile. Guido Burgstaller è uno dei giocatori simbolo del Rapid Vienna, con 203 presenze e 69 gol in maglia biancoverde.

La sua carriera si è sviluppata anche in Germania e Inghilterra: ha vestito per 95 volte la maglia dello Schalke 04 in Bundesliga e per tre volte quella del Cardiff City in Championship. Tornato al Rapid Vienna nelle ultime stagioni, il 35enne carinziano è un punto di riferimento per il club e i suoi tifosi, che ora si stringono attorno a lui in questo momento difficile.

Il Rapid Vienna ha garantito che fornirà ulteriori informazioni in accordo con il dipartimento medico e la famiglia del giocatore. Nel frattempo, il club ha espresso fiducia nelle autorità per fare chiarezza sull’episodio. L’intero mondo del calcio, nel frattempo, augura a Guido Burgstaller una pronta guarigione. Dubbi invece sul ritorno in campo, anche perché il calciatore aveva già annunciato il ritiro a fine stagione.

