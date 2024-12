Calcio italiano in lutto, addio a una colonna del pallone

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di una figura di riferimento e un uomo che ha dedicato la sua vita al pallone, in particolare al calcio del ponente genovese. È stato presidente della Corniglianese e fondatore della Genova Calcio, di cui ricopriva anche il ruolo di presidente onorario. La sua morte lascia un vuoto profondo nel cuore di tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e di lavorare con lui, sia nel mondo del calcio che nella comunità.

Addio a una colonna del pallone

La Genova Calcio dice addio a Luigi Tassone un pilastro fondamentale della società, ed ha voluto ricordarlo con una nota ufficiale, esprimendo il proprio dolore per la sua scomparsa. “È un giorno molto triste oggi per la Genova Calcio e il calcio a Cornigliano”, ha scritto la società biancorossa. “È mancato il Presidente onorario della Genova, già presidente della Corniglianese, Luigi Tassone. Storico presidente della Corniglianese, consigliere e tra i fondatori della nostra società, negli anni ‘90 ha contribuito fattivamente alla creazione dell’impianto Italo Ferrando.”

Tassone è stato una figura che ha vissuto e respirato calcio, un uomo che ha speso anni della sua vita al servizio dello sport, cercando sempre di fare il bene della comunità e della squadra che tanto amava. Durante la sua presidenza alla Corniglianese, il club ha vissuto anni significativi di crescita e sviluppo, e Tassone è sempre stato un punto di riferimento per tutti coloro che hanno fatto parte di quella famiglia calcistica. La sua passione per il calcio e per il suo territorio lo ha portato a lavorare incessantemente per migliorare le strutture sportive e garantire alle future generazioni di calciatori un ambiente adeguato dove poter crescere e formarsi.

