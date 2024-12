Home | Serie A in lutto: amato da tutti, ha fatto la storia del nostro calcio

Lutto per il mondo del calcio e per la Serie A, che perde un uomo amato e apprezzato nonché una parte importante della storia di Torino e Juventus: è infatti scomparso all’età di 75 anni Sergio Giunta, storico massaggiatore delle squadre torinesi. Il suo nome era legato ad alcuni dei più grandi campioni che hanno militato nel nostro campionato.

Lutto nel mondo del calcio, mercoledì 18 dicembre 2024 è venuto a mancare a 75 anni Sergio Giunta, storico massaggiatore del Torino e della Juventus.

Dopo una breve carriera da calciatore, iniziata nelle giovanili bianconere, Giunta si dedicò alla nuova professione entrando nello staff granata dal 1980 al 1994. Successivamente passò alla Juve, dove lavorò fino al 2007, affiancando campioni e leggende della Vecchia Signora.

Il suo contributo fu prezioso per numerosi trionfi bianconeri. La notizia ha colpito profondamente entrambe le società, che hanno ricordato con affetto la figura di Giunta e la sua lunga carriera al servizio del calcio torinese.

“Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club“, si legge in un comunicato sulla pagina della società granata, “sono vicini con affetto alla famiglia Giunta nel ricordo di Sergio Giunta, massaggiatore del Torino dal 1980 al 1994 dapprima nel Settore Giovanile e poi in Prima Squadra, dove si è sempre distinto per le sue doti di competenza, disponibilità e umanità“.

“Alla moglie, signora Adriana, alla figlia Erika, alle nipoti Sofia e Alice, ai suoi cari e ai tantissimi amici il profondo cordoglio e il fraterno abbraccio del mondo granata. L’ultimo saluto a Sergio si terrà venerdì 20 dicembre in forma strettamente privata”.

