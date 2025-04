Tragedia in monopattino, viene investito da un bus: purtroppo non c’è stato nulla da fare – È una mattinata segnata dal dolore e dalla tragedia quella che ha sconvolto la città di Reggio Emilia. Un ragazzo di circa 21 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto poco dopo le 7 del mattino, all’incrocio tra via Turri e via Emilia Ospizio, in prossimità delle strisce pedonali. Il giovane si trovava a bordo di un monopattino elettrico quando è stato investito da un autobus di linea Saca, impiegato come servizio sostitutivo sulla tratta ferroviaria Reggio-Sassuolo. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Alessandro Coatti, spunta una terribile ipotesi dietro la morte: cosa si scopre

Leggi anche: Tragedia in gita, Davide muore a soli 18 anni: come è potuto succedere

Tragedia in monopattino, viene investito da un bus: purtroppo non c’è stato nulla da fare

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo, al momento dell’impatto, non trasportava passeggeri. L’autista, un uomo di 62 anni residente a Sassuolo, si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Tuttavia, ogni tentativo di rianimazione da parte del personale del 118, giunto tempestivamente sul posto con un’ambulanza, si è rivelato inutile: il giovane è deceduto sul colpo, a causa delle gravi lesioni riportate. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Garlasco, ecco gli ultimi aggiornamenti sul caso

Leggi anche: “C’è un corpo sui binari”: terribile scoperta in Italia, circolazione sospesa

Dramma a Reggio Emilia: giovane investito da un bus: era in monopattino

La vittima, di origine straniera, non è stata ancora formalmente identificata. La polizia scientifica e gli agenti della Polizia locale sono al laoro per risalire alla sua identità, verificando eventuali documenti e incrociando le informazioni disponibili. Non è chiaro, al momento, se il giovane risiedesse stabilmente in città o se si trovasse a Reggio Emilia di passaggio. L’autista dell’autobus, visibilmente scosso, ha rilasciato una breve dichiarazione agli inquirenti, manifestando tutto il proprio sgomento: «Purtroppo non l’ho visto. È un dramma anche per me». L’uomo è stato ascoltato a lungo dagli agenti della Questura per chiarire la dinamica dell’accaduto. Come da prassi, verranno effettuati accertamenti anche sulle sue condizioni psicofisiche al momento dell’incidente.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva