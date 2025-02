Home | Tragedia in Italia, tir perde ecoballe in strada: ciclisti travolti

Una nuova tragedia si è consumata in queste ore sulle strade italiane, dove un tir ha perso delle ecoballe che hanno travolto dei ciclisti. Immediatamente sul luogo dell'incidente sono giunti i medici del 118 e le Forze dell'Ordine che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.

Incidente a Salerno, tir perde ecoballe in strada: ciclisti travolti

Incidente a Salerno, tir perde ecoballe in strada: ciclisti travolti. Nella mattina di oggi 1° Febbraio 2025 a Salerno, in via Fra’ Generoso, all’incrocio con la strada che conduce al castello Arechi, come riportato da AGI, un ciclista ha perso la vita e un altro è ferito in gravi condizioni dopo che una balla di rifiuti sarebbe caduta da un tir e avrebbe travolto il gruppo di persone in bicicletta. Immediatamente sul luogo dell’incidente sono giunti i medici del 118 e le Forze dell’Ordine che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.

