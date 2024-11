Terribile tragedia su un campo di calcio in Perù. Un giocatore è morto colpito da un fulmine durante una partita nella località montana di Chilca, a 3.200 metri di altitudine. La vittima, José Hugo de la Cruz Meza, aveva 39 anni ed è deceduto sul colpo. Altri cinque giocatori sono rimasti feriti, incluso il portiere Juan Chocca Llacta, che è stato trasportato d’urgenza in ospedale con gravi ustioni.

⚽ 🇵🇪 Un footballeur est décédé après avoir été frappé par la foudre sur le terrain lors d'un match.



Le défenseur péruvien José Hugo De la Cruz Meza est décédé après avoir été directement touché par la foudre et sept autres personnes ont été hospitalisées . pic.twitter.com/NovMhyqSwv — André (@AndrePisson) November 4, 2024



La tragedia si è verificata domenica 3 novembre, durante un incontro regionale tra le squadre Juventud Bellavista e Familia Chocca. La partita era stata appena sospesa a causa delle condizioni meteo avverse, ma proprio in quel momento un fulmine ha colpito il campo, causando la caduta di diversi giocatori.

Il momento drammatico è stato catturato in un video, in cui si vede De la Cruz Meza cadere a terra senza vita subito dopo l’impatto. Tra i giocatori coinvolti, il portiere Juan Chocca Llacta, 40 anni, ha riportato ustioni gravi e ha dovuto essere trasportato in ospedale in condizioni critiche.

Sono rimasti feriti anche due adolescenti di 16 e 19 anni e un giocatore di 24 anni, Cristian Cesar Pituy Cahuana. Nonostante le ferite, le loro condizioni sono stabili, secondo il personale ospedaliero. La partita, che vedeva la Juventud Bellavista in vantaggio per 2-0, è stata ovviamente interrotta definitivamente.

Tragedia in campo, la richiesta di maggiore sicurezza

Il tragico episodio ha sollevato nuove domande sulla sicurezza nei campi sportivi, in particolare nelle aree montane del Perù, dove il rischio di fulmini è particolarmente elevato. L’ingegnere Lucho Duarte ha lanciato un appello per migliorare i sistemi di protezione contro i fulmini e per sospendere prontamente le attività sportive in caso di temporali.

La tragedia di Chilca richiama un incidente simile avvenuto a febbraio in Indonesia, dove un calciatore, Septain Raharja, perse la vita a causa di un fulmine durante una partita amichevole. Anche in quel caso, nonostante i tentativi di soccorso, Raharja non riuscì a sopravvivere.

