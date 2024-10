Calcio in lutto, l’ex campione stroncato da un infarto a 35 anni

Un lutto terribile e del tutto inaspettato ha sconvolto il mondo del calcio. L’ex giocatore marocchino Abdelaziz Barrada è scomparso all’età di soli 35 anni, stroncato da un infarto pochi mesi dopo il suo ritiro dal calcio giocato. La notizia ha scosso profondamente l’ambiente e tutti coloro che avevano conosciuto e frequentato Barrada.

Repose en paix Abdelaziz 🕊️🖤



L’Olympique de Marseille a appris avec tristesse le décès de son ancien joueur et international marocain, Abdelaziz Barrada.



Arrivé à l’été 2014, le milieu offensif a porté les couleurs de l’OM durant 2 saisons.

Le club tient à présenter ses plus… pic.twitter.com/Ypgh08x6UT — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 24, 2024

In particolare il calcio marocchino e francese, che oggi ricordano un talento precoce, cresciuto nelle giovanili del PSG e poi passato all’Olympique Marsiglia. Barrada, nato in Francia, ha iniziato la sua carriera giovanile a Parigi, per poi approdare nel 2010 al Getafe, in Spagna. Promosso in prima squadra solo un anno dopo, ha lasciato subito un segno nel calcio europeo, giocando due stagioni nella massima serie e facendo il suo esordio in Europa League.

Nel 2013, Barrada si è trasferito negli Emirati Arabi Uniti, ingaggiato dall’Al Jazira per una cifra record di 8,5 milioni di euro. È poi tornato in Europa per vestire la maglia del Marsiglia, con cui ha giocato per due stagioni, lasciando un ricordo positivo sia nei tifosi sia nei compagni di squadra. Oltre alle esperienze in Spagna e in Francia, Barrada ha giocato in diversi club arabi, diventando una figura rispettata anche al di fuori dell’Europa.

Con la Nazionale marocchina Barrada ha raggiunto traguardi importanti, vestendone la maglia in 28 occasioni e segnando quattro gol. Ha partecipato alla Coppa d’Africa del 2013, distribuendo due assist, anche se il Marocco non superò la fase a gironi. Il suo impegno per il Marocco ha lasciato un’impronta speciale nella memoria dei tifosi, che oggi ricordano le sue prodezze e il suo contributo al calcio nazionale.

Calcio in lutto: i messaggi di cordoglio per Barrada

La notizia della sua scomparsa è stata seguita da un’ondata di tributi e messaggi di affetto. Tra questi, il cordoglio dell’Olympique Marsiglia, che ha affidato ai social un messaggio toccante: “Riposa in pace Abdelaziz. L’Olympique Marsiglia ha appreso con dolore della morte del suo ex giocatore e nazionale marocchino. Il club porge le più sincere condoglianze alla sua famiglia e condivide il dolore di chi gli è vicino”.

Anche la Federcalcio marocchina ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia: “La Reale Federcalcio marocchina, nella persona del suo Presidente, Sig. Faouzi Lakjaa, porge le sue sincere condoglianze ai membri della famiglia dell’ex nazionale marocchino, il compianto Abdelaziz Barrada, e attraverso di esso a tutta la sua famiglia e ai suoi parenti, nonché alla famiglia della Nazionale calcistica, in questa grande afflizione. Che Dio abbia pietà del defunto, e a Dio apparteniamo e a Lui ritorneremo”.



