L’ex campione italiano operato d’urgenza dopo un infarto

Giovedì sera, un infarto ha colpito il noto calciatore mentre si trovava sul campo con la Psm Rapallo, la squadra che allena in Promozione. L’ex attaccante che ha giocato per molte stagioni in serie A è stato portato d’urgenza all’ospedale di Lavagna, dove i medici sono intervenuti rapidamente per salvargli la vita. (continua dopo la foto)

L’infarto è avvenuto improvvisamente mentre l’ex calciatore era impegnato ad allenare i suoi ragazzi a Rapallo. Durante la seduta, l’ex numero 10 della Sampdoria si è accasciato a terra, scatenando il panico tra i presenti. I soccorsi sono stati immediatamente chiamati e l’ex Serie A è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Lavagna, dove i medici hanno agito in fretta per stabilizzare la sua condizione. (continua dopo la foto)

Ieri #Flachi è stato colpito da un malore ed è stato trasportato all'ospedale di Lavagna. È stato operato per un infarto. Fortunatamente si è ripreso, mostrando lui stesso le proprie condizioni. Forza Francesco💪❤️

🔵⚪🔴⚫⚪🔵#Sampdoria pic.twitter.com/xvsfHoXcZf — Andrea La Monica (@AndreLaMonica22) October 19, 2024

Stiamo parlando di Francesco Flachi, ex attaccante ancora amatissimo a Genova dove ha vestito la maglia della Sampdoria. Poco dopo l’intervento, l’ex campione ha tranquillizzato e ringraziato le numerose persone che gli avevano espresso affetto. “Grazie a tutti per i tanti messaggi. Sto benissimo, sono già in piedi”, ha scritto, rassicurando i tifosi che avevano seguito con apprensione le notizie riguardanti il suo malore. Le sue parole hanno rassicurato l’ambiente del calcio italiano, che aveva seguito l’evolvere delle notizie con ovvia preoccupazione.

Per salvare la vita di Flachi, i medici hanno dovuto applicare uno stent. Ora, dopo il grande spavento, l’ex calciatore si trova sulla via della guarigione e potrà riprendere gradualmente la sua vita. Il tempestivo intervento e la competenza dello staff medico sono stati fondamentali per evitare complicazioni più gravi.

