Calcio in lutto, giovane campione muore in un terribile incidente d’auto

Il mondo del calcio è sotto choc: Franco Pardal, giovane promessa della squadra argentina Tristán Suárez, è morto nella notte di martedì 29 ottobre in un terribile incidente stradale. Il ragazzo aveva solo 20 anni e stava iniziando la sua carriera da professionista.

Lamentamos informar que el jugador Franco Pardal falleció este martes en un accidente automovilístico



Pardal, de 20 años, promovido este torneo, tuvo su debut frente a Quilmes



Nuestras sinceras condolencias a su padre, Atilio, ex jugador del club, a familiares y amigos



QEPD pic.twitter.com/fQo1KnTEW7 — Club Tristán Suárez (@TSuarezOficial) October 30, 2024

Franco Pardal stava guidando nella località di Monte Grande quando, all’altezza di un passaggio a livello, ha perso il controllo dell’auto schiantandosi violentemente contro un muro. Subito soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, il ragazzo è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.

A dare la notizia ufficiale della scomparsa di Pardal è stato il suo club, che ha espresso il proprio cordoglio sui social network. Pardal aveva esordito nella Primera Nacional, la seconda divisione argentina, giocando una partita contro il Quilmes, in cui era subentrato in campo sostituendo Iago Iriarte.

“Pardal aveva compiuto 20 anni ad aprile ed era stato promosso in prima squadra in questa stagione,” ha ricordato il club, rendendo omaggio al giovane calciatore. Il Tristán Suárez ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia del giovane atleta, in particolare al padre Atilio, anche lui ex calciatore del club. La morte di Franco Pardal ha scosso non solo il mondo del calcio, ma anche la comunità locale, che si stringe attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore.

