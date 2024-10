Tragedia dopo lo spettacolo, Nicola muore in un tragico incidente

Una serata spensierata si è trasforma in una tragedia a causa di un terribile incidente stradale sulla A4 dove ha perso la vita un ragazzo, Nicola, il quale tornava da uno spettacolo a cui aveva preso parte. Sul luogo dello schianto sono intervenuti sia i medici del 118 che la Polizia, la quale sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto. (Continua a leggere dopo le foto)

Incidente sulla A4, morto un ragazzo che tornava da uno spettacolo. Nicola, questo il nome della vittima, come riportato da Today, stava tornando a casa insieme al cugino, a Collebeato (Brescia), dopo aver assistito a uno spettacolo di magia, di cui era grande appassionato, avvenuto a Bologna. Ma mercoledì 16 Ottobre 2024 Nicola Faroni a casa non ci è mai arrivato: la Dacia su cui viaggiava è rimasta coinvolta in un terribile incidente sull’autostrada A4 tra Peschiera del Garda e Sirmione. Prima il tamponamento con un furgone, un Fiat Doblò, poi l’arrivo di una seconda auto, una Mercedes, che non ha potuto evitare il secondo violento impatto con la vettura dei due giovani, che nel frattempo era rimasta ferma in mezzo alla carreggiata. Per il 20enne non c’è stato nulla da fare: Nicola è morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

