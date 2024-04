Tragedia a Pasquetta, scontro fatale tra due auto: Devis muore a 28 anni

Tragedia sulle strade di Romanziol di Noventa di Piave: un ragazzo di soli 28 anni ha perso la vita in un violento scontro frontale con un’altra auto. L’incidente è avvenuto nel giorno di Pasquetta, lunedì 1 aprile. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Calcio in lutto, il giovane campione muore in un incidente la notte di Pasqua

Leggi anche: Tragico incidente in moto, Luca e Monica muoiono in modo atroce

Incidente frontale a Romanziol

Nel pomeriggio di lunedì 1 aprile, intorno alle 16.30, una Fiat punto si è schiantata frontalmente con una Ford Ka nei pressi di Romanziol di Noventa di Piave nella città metropolitana di Venezia. Il terribile incidente è avvenuto sulla provinciale all’incrocio con via Giovanni Maria Mosca. Il conducente dell’auto ha perso il controllo in curva e il veicolo è uscito di strada finendo in un campo. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Nuoro, crolla il tetto di un casolare: morti due ragazzini

La dinamica dell’incidente

Alla guida della Fiat Punto si trovava Devis Marson, 28 enne di Salgareda. A bordo dell’altro veicolo coinvolto dall’incidente, una Ford Ka, c’erano tre persone residenti a Oderzo. Secondo i primi rilievi Marson sarebbe finito contro la Ford frontalmente per poi uscire dalla carreggiata e fermarsi in mezzo al campo a lato della strada. Purtroppo la violenza dello schianto ha avuto un esito fatale: ecco il bilancio del tragico evento.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva