Tortona vola con Kamagate. “Il futuro a Milano o in Nba? Vedremo”

La Bertram Tortona ha iniziato bene il nuovo campionato. Anche grazie all’ottimo rendimento di Ismael Kamagate, il “centro” della squadra. Kamagate è uno dei protagonisti di questo avvio di stagione, e ha mostrato un netto miglioramento rispetto allo scorso anno. Sotto la guida del coach Walter De Raffaele, il francese sta dimostrando tutto il suo potenziale.

“Prima aspettavo che le cose venissero da me, ora sono più aggressivo e vado a prendermele”, ha raccontato in un’intervista a Sportmediaset. Il suo nuovo atteggiamento ha dato una spinta non solo alla sua crescita individuale, ma anche al rendimento complessivo della squadra. L’arrivo di Tommy Kuhse ha avuto un impatto significativo sulla squadra, e Kamagate non ha mancato di sottolinearlo.

“È un grande giocatore, sa passare il pallone oppure risolverla da solo. Per me è importante avere giocatori così, capaci di attrarre le difese, concludere oppure aprire verso gli uomini liberi”. La sinergia tra i due ha creato un’arma in più per Tortona, che ora può contare su un gioco più fluido e incisivo.

Tortona, “oggi è la mia squadra. Sul futuro…”

Nonostante il brillante avvio di stagione, Kamagate mantiene i piedi per terra e resta concentrato sul presente. Interrogato su un possibile ritorno da protagonista a Milano o sul sogno Nba, ha risposto “ora penso solo a Tortona, sono ancora un suo giocatore per questa stagione. Abbiamo una grande squadra, il coach si fida di me e anche i compagni. Penso solo a Tortona, per il futuro vedremo”.

Se nella scorsa stagione i suoi progressi erano stati lenti e graduali, Kamagate ha ora trovato il ritmo giusto, riscrivendo alcuni dei suoi record personali e diventando sempre più centrale nei successi della Bertram. Con questa crescita costante, il futuro tra Milano e l’Nba potrebbe non essere solo un sogno, ma una realtà a portata di mano.

