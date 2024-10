Mercato EuroLeague, ecco come è cambiato il regolamento

Mercato EuroLeague, le regole sui trasferimenti in EuroLeague sono cambiate e, sebbene la notizia non sia stata ampiamente pubblicizzata, ci sono modifiche importanti. Il regolamento della Turkish Airlines EuroLeague per la stagione 2024-2025, capitolo 3 “Registrations of Team”, articolo 10, commi 6 e 7, specifica:

Durante la stagione regolare, le squadre possono aggiungere giocatori al roster fino al 27° turno incluso. Per i gruppi con partite in programma il martedì o mercoledì, il termine è fissato per le 18:00 CET del lunedì precedente. Per i gruppi con partite in programma il giovedì o venerdì, la scadenza è il mercoledì alle 18:00 CET. Le scadenze si riferiscono alla consegna della documentazione all’ufficio di Euroleague Basketball.

Inoltre, un giocatore che partecipa alla competizione può trasferirsi una sola volta a un’altra squadra di EuroLeague prima del 27° turno della stagione regolare, purché sia stato svincolato entro il 18° turno. Il trasferimento deve essere completato entro le 18:00 CET del mercoledì della settimana della partita. Se la gara è in programma martedì o mercoledì, la scadenza sarà lunedì alle 18:00 CET.

Non ci sono più le finestre di trasferimento del passato. Un giocatore tesserato in EuroLeague che venga svincolato prima del 18° turno può firmare per un’altra squadra della competizione, ma solo una volta. Se svincolato dopo il 18° turno, invece, non sarà più utilizzabile in EuroLeague per il resto della stagione 2024-2025.

