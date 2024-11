“Scendo a prendere due birre”: poi torna a casa e muore davanti alla compagna

Un nuovo fatto di cronaca ha sconvolto la tranquillità dell’Italia. Un uomo, dopo essere uscito di casa per una commissione veloce, è morto davanti alla compagna una volta tornato dalla sua famiglia. La squadra mobile, la Polizia scientifica e il medico legale sono al lavoro per ricostruire le dinamiche di quanto avvenuto. Inoltre, bisognerà compire anche se la morte sia dovuta a una caduta accidentale o ad un omicidio. (Continua a leggere dopo le foto)

Milano, 52enne muore davanti alla compagna: i fatti

Un nuovo fatto di cronaca ha sconvolto la città di Milano, dove un uomo di 52 anni è morto ieri sera, 16 Novembre 2024, intorno alle 22 accasciandosi davanti alla compagna al rientro a casa, in via Giovanni Ameglio 5, nella periferia Nord Ovest della città. Come riportato da Il Messaggero, la squadra mobile, la polizia scientifica e il medico legale che sono giunti sul luogo della tragedia, al momento sono al lavoro per capire se la morte sia stata dovuta a una caduta accidentale o se si sia trattato di un omicidio. Il 52enne poco prima di uscire dalla sua abitazione alla sua compagna aveva detto che sarebbe andato semplicemente a prendere delle birre, senza aggiungere ulteriori dettagli.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”