Torino-Monza, le probabili formazioni: Vanoli e Nesta si giocano la panchina

Torino-Monza probabili formazioni della partita valida per la tredicesima di serie A che si gioca domani alle 15 allo stadio “Grande Torino”. L’incontro tra Torino e Monza, in programma domenica pomeriggio, sarà arbitrato da Abisso e trasmesso in diretta su DAZN. Ecco le probabili formazioni delle due squadre. Il match promette intensità e sarà un’opportunità per entrambe le squadre di risalire in classifica, cercando di mettere a frutto le proprie forze in campo.

“Mettiamo il noi davanti all’io”



Paolo Vanoli presenta #TorinoMonza sul nostro canale YouTube 🎙️ — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) November 23, 2024

Il Torino di Vanoli, in cerca di gol dopo tre gare a secco in campionato, ritrova due pedine importanti: Ricci e Adams. Entrambi i giocatori sono recuperati e partiranno dal primo minuto. In difesa, il tecnico dovrebbe optare per il terzetto composto da Walukiewicz, Coco e Masina davanti a Milinkovic-Savic. A centrocampo, oltre a Ricci, spazio a Vlasic e Linetty, con Gineitis pronto a subentrare in assenza di Ilic. In attacco, Vanoli si affida alla coppia Adams-Sanabria, con l’obiettivo di sbloccare la crisi offensiva e ritrovare il gol.

Il Monza di Alessandro Nesta arriva a Torino senza il capitano Pessina, assente per un infortunio al bicipite femorale. Al suo posto, il giovane Bianco dovrebbe partire titolare a centrocampo, insieme a Bondo. Sugli esterni si vedranno Pedro Pereira e Kyriakoupoulos, mentre in difesa davanti al portiere Turati spazio a Carboni, Pablo Marì e Izzo. In avanti, Djuric sarà supportato da Mota e Daniel Maldini.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Vlasic, Linetty, Ricci, Lazaro; Sanabria, Adams.

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Mari, Carboni; Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakoupoulos; Mota, Maldini; Djuric.

