Como-Fiorentina, le probabili formazioni: Palladino a caccia della settima vittoria consecutiva

Como-Fiorentina probabili formazioni della partita valida per la tredicesima di Serie A che si disputa domani alle 15 al “Sinigaglia”. L’attesa è alta per la sfida tra lariani e gigliati: la partita sarà arbitrata da Marchetti e trasmessa in diretta su Dazn. Questa partita rappresenta un’occasione per entrambe le squadre: il Como per migliorare la propria posizione in classifica e la Fiorentina per consolidare il suo status nelle zone alte. Ecco le probabili formazioni.

Tomorrow, we return to the pitch, ready to give it our all! ⚔️🔵 pic.twitter.com/Xgn2x0CQ42 — Como1907 (@Como_1907) November 23, 2024

Il Como di Fabregas, pur mantenendo riserbo sulla formazione ufficiale, dovrebbe confermare il 4-2-3-1. In porta ci sarà Audero, con Goldaniga e Moreno come esterni difensivi, e Kempf e Dossena centrali. A centrocampo, Braunoder e Da Cunha prenderanno il posto dello squalificato Sergi Roberto. Il tridente offensivo, alle spalle di Cutrone punta centrale, sarà formato da Paz, Strefezza e Fadera. L’attaccante Belotti partirà dalla panchina.

La Fiorentina guidata da Palladino cercherà di proseguire la striscia di successi. Nonostante l’assenza di Gudmundsson, Palladino dovrebbe confermare il 4-2-3-1. In porta ci sarà De Gea, mentre la linea difensiva vedrà Dodo e Gosens sulle fasce e Comuzzo con Ranieri centrali. Cataldi è pronto a rientrare in mediana accanto a Adli, mentre Bove agirà da esterno d’attacco. Sulla trequarti spazio a Beltran, alle spalle dell’unica punta Kean.

Como (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Kempf, Dossena, Moreno; Braunoder, Da Cunha; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Bove; Kean.

Leggi anche: