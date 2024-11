Genoa-Cagliari probabili formazioni del lunch match della tredicesima giornata di serie A che si gioca domani a Marassi. L’ex centrocampista di Juventus e Inter, Patrick Vieira, è pronto a fare il suo debutto come tecnico del Genoa dopo essere stato scelto a sorpresa per sostituire l’esonerato Alberto Gilardino. Per il suo esordio, Vieira si prepara a guidare i rossoblù in un delicato scontro diretto contro il Cagliari, una partita importante per entrambi i club.

Nonostante il cambio di guida, Vieira non sembra intenzionato a modificare il sistema di gioco per la prima gara. Tuttavia, l’allenatore potrà contare su alcuni rientri fondamentali: Mattia Bani, vice-capitano, tornerà in campo dal primo minuto insieme a Ankeye e Norton-Cuffy. In difesa, Bani dovrebbe schierarsi davanti al portiere Leali, affiancato da Vogliacco e, probabilmente, Matturro, considerando che Vasquez resta in dubbio.

Le probabili formazioni di Genoa-Cagliari

Il centrocampo rossoblù vedrà protagonisti Thorsby, Badelj e Frendrup, che costituiranno il nucleo centrale della squadra. Sulla fascia destra, Vieira dovrà scegliere tra l’inglese Norton-Cuffy e Sabelli, mentre a sinistra è confermato Martin. In attacco, il Genoa si affiderà alla coppia Ekhator-Pinamonti, anche se Ankeye, dopo il recupero, si candida come possibile alternativa.

Il Cagliari, guidato da Davide Nicola, riprende il campionato con l’obiettivo di dare seguito alla prestazione positiva contro il Milan, che ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive. La sfida contro il Genoa, che si terrà allo stadio Marassi, rappresenta un vero e proprio “esame di maturità” per la squadra sarda, che si presenta con la rosa al completo.

Nicola dovrebbe confermare il modulo 4-2-3-1, schierando in difesa Zappa, Mina, Luperto e Augello a protezione del portiere Scuffet, nuovamente titolare. In mezzo al campo, la coppia Adopo-Marin formerà una diga, con il trio Zortea, Viola e Luvumbo incaricati di supportare l’attaccante Piccoli. Tuttavia, anche Pavoletti potrebbe trovare spazio come alternativa a Piccoli, mettendo in campo la sua esperienza e fisicità.

Genoa (3-5-2): Leali; Bani, Vogliacco, Matturro; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekhator, Pinamonti.

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Marin; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli.

