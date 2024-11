Home | Genoa, le ruggini Vieira-Balotelli finiscono su “Striscia la Notizia”: tapiro d’oro per “SuperMario”

Tapiro d’oro per Mario Balotelli: c’entrano le (presunte) ruggini con Vieira, nominato allenatore del Genoa al posto dell’esonerato Gilardino. Il francese ex compagno di squadra di “SuperMario” al Manchester City e all’Inter si è presentato come nuovo allenatore del Genoa cercando di disinnescare qualsiasi possibile tensione con Mario Balotelli, con cui ha avuto attriti ai tempi del Nizza.

Tapiro a @MarioBalotteli arrivato al Genoa poco prima di #PatrickVieira (che l’aveva aspramente criticato ai tempi del Nizza)

«Avevamo idee di calcio diverse: il Tapiro dovreste darlo a lui!» #Striscialanotizia #MarioBalotelli @VStaffelli pic.twitter.com/YT4GZer5c3 — Striscia la notizia (@Striscia) November 22, 2024

I due ora si ritrovano con ruoli diversi e l’obiettivo comune di sollevare il Genoa in classifica. Vieira ha provato a seppellire vecchie polemiche, ma Balotelli non ha perso occasione per ritornare ironicamente sulla questione: è successo oggi, quando ha ricevuto il Tapiro d’Oro dall’inviato di “Striscia La Notizia,” Valerio Staffelli.

Nell’intervista, Balotelli ha chiarito che la presunta rottura con Vieira era legata più a divergenze tattiche che a questioni personali. Ha spiegato che desiderava trasferirsi a Marsiglia e che il disaccordo era più legato alla visione del calcio. Con la sua consueta ironia, ha suggerito che il Tapiro avrebbe dovuto riceverlo Vieira, ricordando i trascorsi insieme come giocatori e scherzando sul carattere del tecnico francese: “Abbiamo giocato insieme all’Inter e al City: era tranquillo ma rompeva un po’ le scatole.”

