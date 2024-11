Genoa, esonerato Gilardino: al suo posto (a sorpresa) Patrick Vieira

Genoa, clamoroso ribaltone: il club rossoblù ha deciso di esonerare il tecnico Roberto Gilardino e di assumere al suo posto, con una decisione a sorpresa, Patrick Vieira. Un cambiamento radicale e inaspettato avvenuto durante la pausa per le nazionali.

🔥➡️ Colpo di scena in casa #Genoa, esonerato #Gilardino. Al suo posto arriva Patrick #Vieira. pic.twitter.com/DFQjaXNFK3 — La Casa del Pallone ✍️⚽️ (@Casadelpallone_) November 19, 2024

Secondo quanto appreso in esclusiva dal giornalista Matteo Moretto, il club rossoblù ha deciso di esonerare Alberto Gilardino dalla guida tecnica della squadra. Al suo posto, la dirigenza ha scelto Vieira, ex stella del calcio francese e italiano, che subentrerà sulla panchina a partire da questa settimana.

L’annuncio dell’accordo tra il club e l’ex Campione del Mondo è ormai ufficiale. Vieira sarà alla guida del Genoa già domenica, in vista della sfida casalinga contro il Cagliari. L’esonero di Gilardino è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Dopo una stagione intensa e positiva, con il Genoa che si è sempre mantenuto nella parte centrale della classifica, la scelta della dirigenza appare sorprendente.

Gilardino, che ha preso le redini della squadra nel dicembre 2022, ha saputo dare un’identità al gruppo e guidarlo con solidità verso una salvezza tranquilla in Serie A. La sua esperienza da allenatore, pur giovane, ha fatto ben sperare in un futuro di continuità, ma la società ha ritenuto che fosse arrivato il momento di un cambiamento.

La dirigenza ha deciso di dare una scossa a un gruppo che sta faticando a ritrovarsi. Alcune prestazioni opache e la difficoltà a trovare continuità nelle prestazioni hanno spinto ad accelerare il cambiamento. Patrick Vieira è un nome che non ti aspetti per una squadra come il Genoa, ma la sua esperienza internazionale, sia da giocatore che da allenatore, lo rende una scelta affascinante.

Genoa, i motivi della scelta di Vieira

L’ex centrocampista francese vanta anche un’esperienza significativa come allenatore, sia pure con alti e bassi. Dopo aver iniziato la sua carriera da tecnico con il New York City FC in MLS, dove ha ottenuto discreti successi, Vieira ha avuto una parentesi meno brillante al Crystal Palace in Premier League, dove è stato esonerato nel marzo 2023 nonostante una partenza promettente.

Il suo stile di gioco si basa possesso palla, aggressività a centrocampo e pressioni alte, e potrebbe essere una novità interessante per il Genoa. La sua esperienza in un campionato competitivo come la Premier League, inoltre, potrebbe risultare fondamentale per affrontare le sfide in Serie A con una mentalità internazionale e un approccio moderno.

Vieira è pronto a tuffarsi nel campionato italiano, con la sua prima sfida da allenatore del Genoa che lo vedrà impegnato già domenica alle 12.30 contro il Cagliari. Un esordio immediato, con la squadra chiamata a riscattarsi dopo un periodo altalenante e a confermare le ambizioni di risalita in classifica. L’ex allenatore di Crystal Palace dovrà adattarsi rapidamente alla Serie A, ma la sua esperienza internazionale e la conoscenza del calcio europeo potrebbero aiutarlo.

Leggi anche: