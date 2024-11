Milan, Reijnders suona la carica: “Non è mai troppo tardi per lo scudetto”

Reijnders, il centrocampista del Milan sta trattando il rinnovo del contratto e suona la carica: “Non è mai troppo tardi per lo scudetto”. Il centrocampista olandese del Milan ha condiviso il suo entusiasmo per il presente in nazionale e i suoi obiettivi con il Milan in un’intervista al sito di Gianluca Di Marzio. Sulla qualificazione ai quarti di Nations League, il classe 1998 ha dichiarato: “Sono contento per la qualificazione ai quarti di finale in Nations League, ora c’è un’altra partita con la Bosnia e poi torno al Milan”.

Per quanto riguarda il campionato italiano, Reijnders si è detto ottimista e fiducioso per il match imminente contro la Juventus, sottolineando come il Milan possa ancora puntare allo Scudetto: “Dobbiamo migliorare in campionato, sono fiducioso per la partita contro la Juventus. Non penso sia troppo tardi per lo Scudetto, ci sono poche squadre in pochi punti e noi ci stiamo evolvendo come squadra”.

Reijnders ha parlato anche del percorso in Champions League, in cui il Milan si trova in una posizione decisiva: “In Champions League il destino è nelle nostre mani, vogliamo arrivare tra le prime otto per andare direttamente agli ottavi di finale”.

Infine, si è soffermato sul suo legame con il Milan e sulla possibilità di continuare con i rossoneri per molti anni: “Ne stiamo discutendo, ma non posso dire di più. Fino a quando avrò una trentina di anni mi vedo ancora nel Milan, è uno dei club più belli al mondo ed è un onore giocarci. Poi indossare la maglia numero 14 di Cruijff è molto speciale e io sono felice a Milano”.

