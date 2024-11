Calciomercato, sirene inglesi per Pulisic: quanto vale per il Milan

Christian Pulisic “perla” del Milan sto attirando le attenzioni della Premier League, lui che in Gran Bretagna ha giocato quattro stagioni con il Chelsea. “Capitan America” è uno dei protagonisti nel Milan e continua a dimostrare il suo valore sia in Serie A sia in Champions League, dove ha collezionato ben 7 gol e 5 assist in sole 15 presenze.

🚨 Per @cmdotcom: Milan have reportedly received “important calls” from Liverpool, Manchester United, and West Ham about Christian Pulisic. Club owners also now reportedly value him back up at €60M given his contributions to the club đź‘€ pic.twitter.com/zgQBqGE8z4 — USMNT Nation🫡🇺🇸 (@USMNTvsHaters) November 17, 2024

Grazie alle sue prestazioni di rilievo, Pulisic è rapidamente diventato un punto di riferimento nella squadra allenata da Paulo Fonseca, che sta affrontando i normali ostacoli dei primi mesi di gestione. Il ruolo di Pulisic è stato determinante per il club, che vede in lui un trascinatore, tanto che l’interesse di diverse squadre inglesi è tornato a farsi sentire, soprattutto dal Liverpool e dal Manchester United.

Arrivato al Milan il 13 luglio 2023 per circa 20 milioni di euro dal Chelsea, l’americano percepisce uno stipendio di 4 milioni di euro a stagione, cifra non inaccessibile per molte squadre di alto livello della Premier League. Pulisic, sotto contratto con i rossoneri fino al 2027, ha visto il suo valore di mercato risalire velocemente, avvicinandosi alla valutazione di oltre 60 milioni di euro che il Chelsea fece a suo tempo (secondo Transfermarkt è attualmente di 50 milioni).

Il Milan, pur considerando Pulisic attualmente incedibile, potrebbe prendere in considerazione eventuali offerte importanti, in linea con la politica della proprietà RedBird, che valuta la possibilità di monetizzare su investimenti importanti. Nonostante ciò, la posizione del Milan è dominante: al momento Pulisic è insostituibile, e il club non è intenzionato a cederlo a cuor leggero. Tuttavia, con gennaio in arrivo e l’interesse dei grandi club della Premier League, resta da vedere se Zlatan Ibrahimovic, nuovo dirigente del Milan, riuscirà a resistere alle possibili offerte per il suo “Capitan America”.

