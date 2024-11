Milan, Rafael Leao: “Vi spiego come va il rapporto con Fonseca”

Milan, Rafael Leao torna a parlare di sé e del suo rapporto con Fonseca, il nuovo allenatore dei rossoneri con cui ci sono state alcune incomprensioni. Ora le cose sembrano andare meglio, tanto che l’attaccante portoghese è stato decisivo sia contro il Real Madrid, sia nella trasferta di Cagliari, dove però la sua doppietta non è bastata a vincere la partita.

Tijjani Reijnders e Rafael Leão show 🌟#UCL pic.twitter.com/jDl4RHRMuI — La UEFA (@UEFAcom_it) November 14, 2024

Dal ritiro della Nazionale portoghese, Leao ha chiarito che tra lui e Fonseca non c’è più alcun attrito: “Sono cose che succedono, ma è una questione risolta. Non mi piace stare in panchina, preferisco essere in campo ad aiutare la squadra, ma rispetto le decisioni dell’allenatore”. Leao ha sottolineato il suo impegno a dare sempre il massimo, sia con il Milan che in Nazionale.

L’attaccante rossonero ha risposto anche alle critiche che gli sono state rivolte, in particolare a quelle di Billy Costacurta, che lo ha accusato di mancare di intensità. “Non sono d’accordo. Al Milan sto facendo grandi stagioni“, ha detto Rafa, aggiungendo di essere autocritico e consapevole di avere margini di miglioramento.

Milan, Leao: “Qui mi trovo molto bene”

“Questi commenti mi spingono a crescere ancora di più“, ha spiegato il giocatore, “e in squadra ho persone che mi aiutano costantemente a migliorare”. Sulla sua stagione, Leao ammette che ci sono stati alti e bassi, ma preferisce concentrarsi su ciò che verrà: “Sono contento di quello che ho fatto nelle ultime due gare. Non penso troppo alle partite passate, ma guardo sempre avanti“.

Leao si è detto desideroso di raggiungere grandi obiettivi, sia con il Milan che con la Nazionale portoghese. Soprattutto, ha ribadito il suo affetto per il Milan: “A prescindere dai risultati personali, stare al Milan mi piace molto. La Nazionale non è una via di fuga; sento la fiducia sia nel club che nella selezione portoghese. Sono al Milan da cinque anni e mi sono abituato a questa pressione, fa parte del percorso”.

Leggi anche: