Deschamps lancia l’allarme su Theo Hernandez e “avvisa” il Milan: “E’ stanco e sotto il suo livello, vive un momento complicato”. Ufficialmente fermo per un problema al ginocchio, Theo Hernandez sta affrontando un inizio di stagione difficile, tra infortuni e questioni non solo fisiche, come suggerito dal ct della Francia, Didier Deschamps.

#Deschamps su #TheoHernandez: “Non è al 100%, non è al meglio della sua condizione. Theo è un ottimo giocatore, anche se quest’anno non è allo stesso livello degli anni passati. Può capitar a tutti un momento più complicato. Ci parlo tanto. C’è la stanchezza fisica e psicologica” pic.twitter.com/Y3kCkER90N — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 17, 2024

“Non è al meglio, è un ottimo calciatore, ma quest’anno non è ai livelli passati. Può capitare, gioca molto”. Deschamps ha poi aggiunto che la stanchezza psicologica può incidere pesantemente. Con il Milan, Theo ha faticato anche contro il Cagliari, e Fonseca difficilmente lo escluderà alla ripresa contro la Juventus per via della mancanza di alternative di livello.

Nel post-partita di Nations League con l’Italia, il compagno Mike Maignan ha cercato di rassicurare sullo stato di Theo: “Sta bene? Sì, sempre”, mostrando fiducia nel recupero del terzino. Finora, Theo è sceso in campo 13 volte in stagione con i rossoneri, registrando due gol e due assist, ma il suo rendimento appare condizionato da fattori che vanno oltre il piano fisico.

Leggi anche: