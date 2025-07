Pronostico Hapoel Beer Sheva-Levski Sofia: statistiche e quote

L’attesa per il ritorno del preliminare di Europa League tra Hapoel Beer Sheva e Levski Sofia si carica di significati non solo sportivi. Lo 0-0 dell’andata ha lasciato tutto aperto, mentre lo spostamento del match in campo neutro, in Ungheria, aggiunge incertezza a una sfida già di per sé equilibrata. In questo contesto, l’analisi dei dati e delle statistiche può aiutare a leggere le probabilità di qualificazione e a individuare i possibili sviluppi della partita.

Statistica equilibrio e precedenti: Beer Sheva mai vittoriosa

Il confronto tra Hapoel Beer Sheva e Levski Sofia si distingue per una sorprendente parità, testimoniata sia dai risultati recenti sia dalle statistiche chiave:

Beer Sheva è imbattuta da 8 partite e segna in media 2,68 gol nelle gare interne.

è imbattuta da 8 partite e segna in media 2,68 gol nelle gare interne. Levski arriva da una striscia positiva di 12 incontri ed è particolarmente efficace fuori casa: vince il 90% delle volte in cui passa in vantaggio in trasferta.

arriva da una striscia positiva di 12 incontri ed è particolarmente efficace fuori casa: vince il 90% delle volte in cui passa in vantaggio in trasferta. I precedenti diretti sorridono ai bulgari: su tre incroci, una vittoria Levski e due pareggi, con gli israeliani mai vincenti.

Squadra Imbattibilità Media gol Recupero svantaggio Hapoel Beer Sheva 8 partite 2,68 (in casa) 40% (in casa) Levski Sofia 12 partite 0,67 (contro Hapoel) 12% (in trasferta)

Da segnalare inoltre che i primi tempi tendono a favorire Levski Sofia (47% di vantaggi all’intervallo), ma il numero di reti rimane basso: solo 1 a partita in media, appena 0,33 nel primo tempo.

Entrambe le squadre si presentano con qualche assenza importante: Peretz e Araújo dos Santos sono squalificati per l’Hapoel, fattore che può influire sugli equilibri tattici. Nonostante la mancanza del vero fattore campo, la maggiore esperienza internazionale degli israeliani li pone leggermente avanti nei pronostici.

Le quote elaborate dagli analisti riflettono questa situazione di equilibrio con un lieve vantaggio per l’Hapoel Beer Sheva:

Vittoria Hapoel Beer Sheva : 45%

: 45% Pareggio: 35%

Vittoria Levski Sofia: 20%

Probabilità supplementari: tempi supplementari al 42%, rigori al 21%. L’esito più probabile resta l’1-0 per i padroni di casa.

In conclusione, il ritorno tra Hapoel Beer Sheva e Levski Sofia si preannuncia come una gara tattica e combattuta, probabilmente con pochi gol e grande attenzione ai dettagli. L’1-0 per gli israeliani è l’opzione più accreditata, anche se il rischio di supplementari resta concreto. Le quote evidenziano una leggera preferenza per l’Hapoel, ma cautela resta la parola d’ordine per questa sfida dal pronostico incerto.

