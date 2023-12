Tonfo Bologna: l’Udinese vince in casa 3-0

Battuta d’arresto importante per il Bologna di Thiago Motta, che perde contro l’Udinese 3-0 nella diciottesima giornata di campionato. Prima vittoria in casa per Cioffi: decidono le reti di Pereyra, Lucca e Payero. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Gabriele Cioffi sulla panchina del Verona durante l’incontro di Serie A tra scaligeri e Udinese

È arrivata la terza sconfitta in campionato per il Bologna in questa stagione: la formazione di Thiago Motta è stata sconfitta nettamente dall’Udinese (3-0) nel match valido per la diciottesima giornata di Serie A. I rossoblù non sono mai scesi in campo e al Bluenergy Stadium è stata la compagine friulana a dominare in lungo e in largo. Ad aprire le danze ci ha pensato Pereyra, che al 23′ è lesto ad aggiudicarsi la respinta di Skorupski e a batterlo con il destro. A inizio ripresa è arrivato il raddoppio bianconero: al 48′ Lucca approfitta di un assist fortuito di Lovric e batte facilmente in rete.

Pochi minuti dopo – al 53′ – è stato calato il tris. Cross in mezzo di Ebosele, una deviazione alza la traiettoria e ad approfittarne è Payero che con un destro al volo dal limite chiude i conti del match. Con questa sconfitta il Bologna scende al quinto posto, scavalcata dalla Fiorentina. I rossoblù di Motta non incassavano tre gol nella stessa partita dal 6-1 di San Siro del novembre 2022.

Udinese-Bologna, il tabellino

MARCATORI: 23’ Pereyra, 48’ Lucca, 52’ Payero

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Festy (69’ Zarraga), Lovric, Walace (80’ Samardzic), Payero, Kamara (87’ Kamara); Pereyra (80’ Thauvin); Lucca (87’ Success). All. Cioffi

BOLOGNA(4-2-3-1): Skorupski; Posch (55’ Lucumì), Beukema, Calafiori, Kristiansen (56’ Fabbian); Freuler, Moro (55’ Aebischer); Urbanski (75’ van Hooijdonk), Ferguson, Saelemaekers (56’ Orsolini); Zirkzee. All. Thiago Motta

ARBITRO: Orsato (Schio)

AMMONITI: Urbanski (B), Pereyra (U), Ferguson (B), Freuler (B), Zirkzee (B), Fabbian (B), Success (U)

I commenti post-partita

Una vittoria importantissima quella conquistata dall’Udinese, arrivata contro un avversario importante e al momento giusto. I friulani si tirano fuori dalla zona retrocessione e guardano con maggiore fiducia al proseguo della stagione. Intervenuto nel post-partita, il tecnico bianconero Cioffi ha commentato così la vittoria:

“I ragazzi sono stati atomici. Venivamo da tante buone prestazioni ma il cui sforzo non era stato gratificato. È stata una vittoria meritata e voluta. È stato un parto ma ce l’abbiamo fatta. Lo staff e i ragazzi hanno lavorato a testa bassa – ha continuato -, è una vittoria meritata. Ha infiammato l’entusiasmo“.

Rammarico invece per il Bologna, che con questa sconfitta abbandona il quarto posto in favore della Fiorentina. Questo il commento di Thiago Motta dopo il pesante k.o: “Faccio i complimenti all’Udinese per la vittoria. Noi abbiamo fatto una partita in cui siamo andati tanto in difficoltà. Davvero complimenti alla squadra che ha vinto. Occorre digerire la sconfitta, ringrazio i miei ragazzi per il 2023, sono stati straordinari. Ora passeremo la fine dell’anno e poi da lunedì pomeriggio penseremo alla prossima gara“.