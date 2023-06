Sandro Tonali sarà un giocatore del Newcastle. Trovato l’accordo con il Milan, il giocatore svolgerà le visite mediche in Romania

Sandro Tonali sarà un giocatore del Newcastle. È stato trovato oggi un accordo definitivo le parti per il trasferimento del centrocampista rossonero. Svolgerà le visite mediche in Romania. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

TURIN, ITALY – MAY 28: Sandro Tonali of Ac Milan looks on during the Serie A match between Juventus and AC Milan at Allianz Stadium on May 28, 2023 in Turin, Italy. (Photo by Sportinfoto/DeFodi Images via Getty Images)

Tonali Newcastle: affare fatto

È stato raggiunto l’accordo tra Milan e Newcastle per il trasferimento di Sandro Tonali. Manca solamente l’ok definitivo della proprietà, che ancora non è arrivato solamente per motivi di fuso orario. La distanza tra domanda e offerta è stata colmata: il Diavolo chiedeva 80 milioni di euro, mentre il club inglese si era spinto fino a 70 + 5 di bonus. Alla fine al club rossonero andranno circa 80 milioni di euro complessivi.

Ingaggio altissimo

In virtù di un contratto di sei anni dal valore di otto milioni di euro a stagione, con l’aggiunta di due milioni di euro di bonus, nelle prossime ore è previsto che i rappresentanti del Newcastle, insieme agli agenti Riso e Mecacci del calciatore, raggiungano Tonali in Romania. Il centrocampista, nel rispetto degli impegni con la Nazionale Under 21, si sottoporrà alle visite mediche con il club inglese.

Il Milan vuole Frattesi come sostituto

L’annuncio imminente della cessione di Tonali ha fatto sì che il Milan si trovasse in prima posizione tra le squadre interessate ad acquisire Davide Frattesi. I rossoneri stanno infatti ultimando un accordo con il Newcastle, che porterà il centrocampista ex Brescia in Premier League per una cifra totale di circa 80 milioni di euro.

Si tratta di una somma considerevole che il Milan sembra intenzionato a reinvestire in parte per l’acquisto del mediano del Sassuolo. Il club emiliano richiede 40 milioni di euro e il Milan potrebbe soddisfare immediatamente le richieste del tecnico Carnevali