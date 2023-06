Il futuro di Davide Frattesi potrebbe giocarsi in un derby di mercato. Vista l’imminente cessione di Tonali, il Milan adesso ha superato l’Inter per il centrocampista

Il futuro di Davide Frattesi potrebbe decidersi in un nuovo, infiammato, derby di mercato. Un duello che si gioca sul filo del rasoio per diversi motivi e che coinvolge il mercato in uscita di entrambe le formazioni. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Frattesi conteso dalle big di Serie A: il punto

Leggi anche: Non solo Tonali, su Theo Hernandez c’è l’Atletico Madrid

Sassuolo’s Italian midfielder Davide Frattesi (R) celebrates after scoring his side’s second goal during the Italian Serie A football match between Inter and Sassuolo on May 13, 2023 at the Giuseppe-Meazza (San Siro) stadium in Milan. (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP) (Photo by GABRIEL BOUYS/AFP via Getty Images)

Frattesi, il Milan avanza con decisione

La notizia dell’imminente cessione di Tonali ha fatto balzare in pole position il Milan tra le pretendenti per il cartellino di Davide Frattesi. I rossoneri stanno infatti concludendo l’affare con il Newcastle, che poterà il centrocampista ex Brescia in Premier League per una cifra complessiva intorno agli 80 milioni di euro. Tanti soldi, che il Diavolo sembra intenzionato a reinvestire in parte sul mediano del Sassuolo. Il club emiliano chiede 40 milioni di euro e il Milan potrebbe soddisfare immediatamente le richieste di Carnevali.

C’è anche l’Inter

Fino solamente a qualche ora fa era l’Inter la squadra favorita per aggiudicarsi Frattesi. La partenza di Brozovic direzione Arabia Saudita sembrava potesse essere l’ultimo passaggio prima di sferrare l’assalto decisivo. La situazione Tonali ha però cambiato quasi tutte le carte in tavola e adesso il derby di mercato è ufficialmente infiammato.

Frattesi, ma non solo: i recenti derby di mercato

Quello per Davide Frattesi non è sicuramente il primo derby di mercato tra le due sponde del Naviglio, anzi. Proprio per Tonali nerazzurri e rossoneri si sono sfidati nell’estate del 2020. Il Milan ha vinto la battaglia approfittandosi dell’indecisione dell’Inter: 5 milioni di prestito e 14,5 di riscatto le cifre dell’affare. Nell’estate precedente, quella del 2019, i rappresentanti del Milan avevano preso di mira il centrocampista proveniente dal Sassuolo e sembravano determinati ad effettuare l’acquisto.

Tuttavia, la nomina di Antonio Conte come nuovo allenatore dell’Inter ha cambiato le carte in tavola: i nerazzurri si sono precipitati ad assicurarsi il giocatore, riuscendo a superare la concorrenza del Milan e ad accordarsi per un prestito con diritto di riscatto, che è stato poi esercitato nell’estate del 2020.