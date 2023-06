Tonali-Newcastle ai dettagli: si tratta sui bonus

Sta per arrivare la fumata bianca per Sandro Tonali al Newcastle: i due club stanno definendo i bonus che si aggiungeranno ai 70 milioni di parte fissa

Si avvicina il momento dell’ufficialità per Sandro Tonali che a breve diventerà un nuovo giocatore del Newcastle. Accordo totale tra il giocatore e i magpies che pagheranno Tonali 8 milioni più 2 di bonus a stagione per i prossimi sei anni, manca solo la stretta di mano tra i club ma il grosso è fatto: 70 milioni di parte fissa più un bonus ancora da definire che dovrebbe portare la cifra totale dell’operazione a 80 milioni di euro.

Frattesi come sostituto

Con i soldi ricavati dalla cessione faraonica di Tonali il Milan si rilancerà sul mercato in entrata inserendosi su nomi fin qui inaccessibili alle casse rossonere: uno su tutti Davide Frattesi. Il centrocampista italiano è valutato dal Sassuolo circa 35-40 milioni di euro, una cifra che sia Inter che Juventus non si sono detti disposti a spendere. Altro possibile rinforzo a centrocampo per il Milan potrebbe essere Sergej Milinkovic-Savic, all’ultimo anno di contratto con la Lazio, che però chiede uno stipendio non inferiore ai 6 milioni a stagione. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

MILAN, ITALY – MAY 13: Davide Frattesi of US Sassuolo during the Serie A match between FC Internazionale and US Sassuolo at Stadio Giuseppe Meazza on May 13, 2023 in Milan, Italy. (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

Attacco a Thuram

Per quanto riguarda l’attacco il Milan si sta muovendo con forza all’acquisto di Marcus Thuram, libero a zero, che però è seguito anche dal Psg. Per la fascia destra resta in piedi la trattativa con il Villarreal per Samuel Chukwueze, ma la richiesta di 40 milioni frena l’entusiasmo rossonero. Piace molto anche Arda Guler del Fenerbahce: per prenderlo il Milan dovrà pagare al Fenerbahce la clausola rescissoria fissata a 17,5 milioni di euro.