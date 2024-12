Thomas Müller è una figura unica nel panorama del calcio contemporaneo. Campione del mondo, vincitore seriale con il Bayern Monaco e uno dei giocatori più intelligenti tatticamente della sua generazione.

La crescita in Baviera

Thomas Müller entra nelle giovanili del club bavarese nel 2000, a soli 10 anni. Qui inizia a plasmare il suo stile di gioco, mostrando una straordinaria intelligenza tattica rara per la sua età. La sua ascesa nelle giovanili è costante, e il suo debutto con la prima squadra arriva nel 2008, sotto la guida di Jürgen Klinsmann.

DORTMUND, GERMANY – NOVEMBER 30: Thomas Müller of Bayern reacts during the Bundesliga match between Borussia Dortmund and FC Bayern München at Signal Iduna Park on November 30, 2024 in Dortmund, Germany. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images)

Tuttavia, è con Louis van Gaal che Müller trova la sua consacrazione. Durante la stagione 2009-2010, l’allenatore olandese gli dà fiducia, e Müller la ripaga con prestazioni straordinarie, diventando un elemento chiave della squadra. In quella stagione, il Bayern vince la Bundesliga, la DFB-Pokal e raggiunge la finale di Champions League, persa contro l’Inter.

La lunga carriera al Bayern Monaco

Müller è sinonimo di Bayern Monaco. Con oltre 600 presenze e più di 200 gol, è uno dei giocatori più iconici nella storia del club. Con il Bayern, Müller ha vinto più di 10 titoli di Bundesliga, stabilendo un record assoluto. È un protagonista costante nelle vittorie della squadra, grazie alla sua capacità di segnare gol decisivi e creare occasioni per i compagni. Nonostante l'arrivo di molti campioni nel corso degli anni, Müller si è sempre adattato, rimanendo un pilastro della squadra.

DORTMUND, GERMANY – NOVEMBER 30: Thomas Müller of FC Bayern München plays the ball during the Bundesliga match between Borussia Dortmund and FC Bayern München at Signal Iduna Park on November 30, 2024 in Dortmund, Germany. (Photo by Jürgen Fromme – firo sportphoto/Getty Images)

Müller ha conquistato due Champions League, nel 2013 e nel 2020. In entrambe le occasioni, il suo contributo è stato fondamentale. Nel 2013, segna 8 gol, incluso uno nella semifinale contro il Barcellona, in una delle vittorie più iconiche della storia del Bayern. Nel 2020, guida la squadra con la sua esperienza, contribuendo al “triplete” sotto la guida di Hansi Flick.

La carriera di Müller al Bayern è un esempio di longevità e adattabilità. Sotto allenatori come Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick e Julian Nagelsmann, Müller ha sempre trovato il modo di essere decisivo, adattandosi a sistemi di gioco diversi. Con il Bayern Monaco, il club che ha rappresentato per tutta la carriera, Müller ha collezionato una serie impressionante di trofei sia a livello nazionale che internazionale.

In Bundesliga, Müller ha dominato con una costanza rara, vincendo il campionato tedesco ben 12 volte, un record assoluto. La Coppa di Germania, la prestigiosa DFB-Pokal, è un altro trofeo che Müller ha sollevato più volte, ben 6 volte nel corso della sua carriera. A livello internazionale, Müller ha lasciato il segno soprattutto in Champions League, dove ha trionfato due volte, nel 2013 e nel 2020.

Il successo del 2013 è stato il coronamento di una stagione straordinaria per il Bayern, culminata con il celebre “triplete” (Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League). A questi successi, si aggiungono due Supercoppe UEFA e due Coppe del Mondo per Club FIFA, dimostrando la capacità del Bayern di primeggiare anche al di fuori dei confini europei.

Il Mondiale con la Germania

Müller debutta con la Nazionale tedesca nel 2010, diventando subito un giocatore chiave. Durante il Mondiale del 2010 in Sudafrica, Müller esplode sulla scena internazionale, vincendo la Scarpa d'Oro come miglior marcatore del torneo con 5 gol e 3 assist.

La consacrazione definitiva arriva nel 2014, quando la Germania trionfa al Mondiale in Brasile. Müller segna 5 gol nel torneo, incluso uno nella storica vittoria per 7-1 contro il Brasile in semifinale. Il suo contributo è decisivo per la conquista del quarto titolo mondiale della Germania, confermandolo come uno dei migliori giocatori al mondo.

Nonostante alcune delusioni nei tornei successivi, Müller rimane una figura centrale per la Mannschaft, grazie alla sua leadership e alla sua esperienza.

Interprete degli spazi

Thomas Müller è un giocatore unico, tanto che è stato necessario inventare un termine per descrivere il suo stile di gioco: Raumdeuter, ovvero "interprete degli spazi". Questo concetto riassume perfettamente la sua capacità di leggere il gioco e posizionarsi in modo efficace. Può giocare come trequartista, attaccante, seconda punta o persino esterno.

Müller è noto per il suo altruismo e la sua capacità di mettere sempre il bene della squadra al primo posto. Questo lo rende un compagno ideale per attaccanti come Robert Lewandowski, con cui ha formato una delle coppie offensive più letali della storia del Bayern.

Fuori dal campo, Müller è apprezzato per il suo carattere genuino e il suo senso dell’umorismo. È sposato con Lisa, sua compagna di lunga data, con cui condivide una passione per i cavalli.

