“The Voice”, sale sul palco e incanta i giudici e il pubblico: chi è davvero Gino

Un concorrente del talent show “The Voice Generations” ha incantato il pubblico e i giudici presentandosi sul palco per cantare in un duetto con la figlia. L’esibizione molto commovente ha incuriosito i telespettatori che ora si chiedono chi siano papà e figlia. Ecco cosa si è scoperto. (Continua a leggere dopo la foto…)

“The Voice Generations”: inizia lo spin off del talent show

Ieri sera, 12 aprile 2024, è andata in onda la prima puntata di “The Voice Generations”, il nuovo spin-off The Voice. L’evento è incentrato su una sfida musicale che possa includere generazioni diverse: A sfidarsi ci sono famiglie, amici e colleghi di generazioni differenti, ma uniti da una grande passione in comune per il canto. A dare il benvenuto ai concorrenti c’era come la conduttrice Antonella Clerici oltre ai coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa. Questi ultimi, come tutto il pubblico, sono rimasti particolarmente colpiti da una esibizione del concorrente Gino in duetto con la figlia Noemi. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’esibizione incanta i coach e il pubblico

Noemi e suo papà Gino hanno scelto di esibirsi con un brano potente che hanno saputo interpretare magistralmente. La canzone “Vivo Per Lei” è inoltre un manifesto simbolico dell’amore e della passione per la musica che lega i due. L’esibizione è iniziata e i coach Clementino e Arisa si sono girati subito incantati. “Siete stati straordinari. – ha esclamato Clementino a fine della performance – Io mi sono detto ‘ma dove stanno salendo?’. Andavate sempre più in alto con le note e siete stati stupendi. – Poi guardando dietro le quinte del palco – Oddio ma quello lì dietro è Matthew. Io lo conosco quel ragazzo!, ha notato Clementino entusiasmandosi.

