Terremoto, nuova scossa in Italia: “Accompagnata da boato” – Un terremoto di magnitudo 2.2 è stato registrato nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 aprile 2025, alle 5.19, dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). L’epicentro del sisma è stato localizzato nel Golfo di Pozzuoli, con una profondità di circa 4,2 km. La scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli, Bacoli e nella zona del Fusaro. Questa mattina, una forte puzza di zolfo è stata segnalata nell’area della Solfatara e nei quartieri occidentali di Napoli. Come spiegato più volte dagli esperti dell’Osservatorio Vesuviano, questo fenomeno è piuttosto comune e diventa più evidente in presenza di bassa pressione atmosferica o quando i venti soffiano in determinate direzioni.