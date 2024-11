Home | Terremoto in Premier League: arbitro sospeso per un video di insulti a Klopp e al Liverpool

Il calcio inglese è investito da una bufera causata da un video compromettente che sarebbe stato postato dall’arbitro di Premier League David Coote. Il direttore di gara è stato sospeso dall’organismo arbitrale britannico Professional Game Match Officials Limited (Pgmol) dopo la diffusione del filmato in cui appare mentre rivolge pesanti insulti contro il Liverpool e contro l’ex allenatore dei Reds Jurgen Klopp.

How David Coote was blackmailed by his own mate.



Thread 🧵 pic.twitter.com/yxr3X7nXpO — The Great ID (@AndrewOmoregie) November 11, 2024

Nel video, Coote definisce il club dei “Reds” come “una m***a” e utilizza termini offensivi nei confronti di Klopp, che viene descritto come “arrogante”. Al momento non è chiaro quando e come il video sia stato registrato e diffuso sui social, né se sia autentico, ma ovviamente ha suscitato grande scalpore. Anche per i precedenti poco felici di Coote in alcune partite dei Reds, nelle quali aveva preso decisioni molto contestate.

Pgmol ha annunciato la sospensione di Coote con effetto immediato, in attesa di un’indagine approfondita sul caso, senza fornire ulteriori dettagli fino alla conclusione delle verifiche. Coote, 42 anni, ha arbitrato di recente il Liverpool nella vittoria contro l’Aston Villa, ma il video risalirebbe a una partita del 2020, precisamente un match tra Liverpool e Burnley, terminato 1-1.

Premier League, i precedenti di David Coote con il Liverpool

Questo episodio è solo l’ultimo di una serie di scontri tra Coote e il Liverpool. Nel derby del Merseyside dell’ottobre 2020, Coote, in veste di addetto al Var, non invitò l’arbitro a rivedere il brutale intervento del portiere dell’Everton, Jordan Pickford, su Virgil van Dijk, che costò un lungo infortunio al difensore olandese. In un altro caso non vide un plateale rigore a favore dei Reds per un netto fallo di mano in area.

Successivamente, Klopp espresse pubblicamente e in diverse occasioni le sue perplessità nei confronti delle decisioni di Coote, alimentando le tensioni. L’indagine in corso deciderà se Coote potrà tornare a dirigere partite della Premier League o se verranno prese misure disciplinari più severe.

Leggi anche: