Barcellona infuriato, un clamoroso errore del Var toglie un gol valido a Lewandowski

Barcellona infuriato e Var sotto accusa. Durante la partita contro la Real Sociedad, il dispositivo di rilevamento del fuorigioco automatico ha commesso un errore clamoroso, portando all’annullamento di un gol valido segnato dal centravanti blaugrana Lewandowski.

👀❌ ¿CONFUSIÓN EN EL VAR EN EL GOL ANULADO A LEWANDOWSKI?



🇵🇱 El fuera de juego semiautomático ha indicado que el polaco tenía la punta del pie adelantada



📸 Aún así en la foto parece que puede haber una confusión de botas en la revisión de la máquina



⚽️ La Real Sociedad se ha… pic.twitter.com/YYicf8QSIs — Post United (@postunited) November 10, 2024

L’incredibile errore del Var è costato ai catalani la seconda sconfitta stagionale. La scarpa considerata in offside dal rilevamento automatico, in realtĂ , non apparteneva all’attaccante polacco ma a un difensore della Real Sociedad. Un errore che solleva grandi interrogativi sull’uso della tecnologia e sulla necessitĂ di un intervento umano che ne corregga eventuali sviste.

Il momento clou è arrivato al tredicesimo minuto del primo tempo, con il punteggio ancora sullo 0-0: Lewandowski ha segnato il gol del vantaggio per il Barcellona, in seguito a un’azione avviata da Frenkie de Jong. L’arbitro ha convalidato immediatamente il gol, ma il VAR è intervenuto segnalando un possibile fuorigioco e avviando un lungo controllo.

Dopo alcuni minuti di revisione, il gol è stato annullato per fuorigioco, lasciando sbalorditi i tifosi. Dalle immagini, appare evidente come la punta dello scarpino presa come riferimento per l’offside non sia di Lewandowski ma di un difensore della Real Sociedad, un errore che ha scatenato la rabbia dei catalani.

Barcellona, un errore che solleva interrogativi sull’uso del Var

L’errore ha riacceso il dibattito sul fuorigioco semiautomatico, un sistema introdotto per ridurre al minimo gli errori arbitrali ma che in questa occasione ha fallito. Il Barcellona, pur restando al vertice della Liga con un margine di sicurezza, ha espresso il proprio disappunto per un episodio che avrebbe potuto cambiare il corso della partita.

I tifosi si sono uniti al coro di critiche, denunciando l’ingiustizia e chiedendo maggiori verifiche sull’affidabilitĂ del sistema. L’episodio ha inevitabilmente sollevato interrogativi sull’accuratezza e trasparenza dell’uso della tecnologia nel calcio. Se da un lato il fuorigioco semiautomatico rappresenta un’innovazione per limitare l’errore umano, dall’altro incidenti come questo evidenziano la necessitĂ di una supervisione piĂą attenta.

Leggi anche: