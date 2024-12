Terremoto in Italia all’alba: la scossa avvertita stamattina presto – Torna a tremare la terra in Italia e non c’è da meravigliarsi. Il nostro Paese ha infatti una pericolosità sismica medio-alta e una vulnerabilità elevata. Di seguito tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti sul terremoto che ha colpito il Sud Italia. Parliamo di una scossa di magnitudo 2.3. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Terremoto nella notte in Italia: la zona colpita

Leggi anche: Terremoto, forte scossa di magnitudo 5.6: è allerta tsunami

Terremoto in Italia all’alba: la scossa avvertita stamattina presto

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata questa mattina, domenica 8 dicembre 2024, alle 07. 35 in Basilicata. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma alle coordinate 40.5330° di latitudine e 15.4950° di longitudine, interessando un’area che comprende i comuni di Sant’Angelo Le Fratte, Savoia di Lucania, Vietri di Potenza, Satriano di Lucania, Brienza, Balvano, Sasso di Castalda e Tito. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Terremoto in Italia, scossa di magnitudo 4.1

Leggi anche: Terremoto in Rai, la giornalista cacciata dopo le gravi accuse

Terremoto in Basilicata: scossa di magnitudo 2.3

La scossa, seppur percepita in alcuni centri abitati, non ha causato danni a persone o cose. Le autorità locali, insieme alla Protezione Civile, stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza della popolazione. L’evento rientra nella normale attività sismica dell’Appennino lucano, una zona sovente soggetta a fenomeni di bassa intensità come quello di stamani. Restano attive le procedure di sorveglianza per prevenire e affrontare eventuali emergenze future. Soltanto nelle scorse ore, sempre in provincia di Matera, si era verificato un altro terremoto.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva