Meteo, arriva la tempesta Felix: è allerta in Italia – Arriva il freddo (e la neve) al Centro Sud. Nelle ultime ore una perturbazione atlantica, ribattezzata dagli esperti tempesta Felix, ha fatto il suo ingresso nel Mediterraneo. L’arrivo di aria fredda dall’Europa nordorientale entrerà nella sua fase culminante a partire da oggi, domenica 12 gennaio 2025. La nuova massa d’aria irromperà sul Mediterraneo centrale e l’Italia passando dall’Adriatico. (continua a leggere dopo le foto)

Meteo, arriva la tempesta Felix: è allerta in Italia

L’aria fredda in arrivo determinerà un calo delle temperature sensibile tra domenica e lunedì, con nevicate in calo fino a quote basse. Non verrà coinvolto il Nord Italia dall’instabilità, con il cielo che rimarrà prevalentemente soleggiato. Ad ogni modo, scenderanno però le temperature. È attesa inoltre una decisa intensificazione dei venti di Grecale, con possibili mareggiate sulle coste bagnate dall’Adriatico. (continua a leggere dopo le foto)

Previsioni meteo: in arrivo la tempesta Felix

La tempesta Felix porterà a un netto calo delle temperature. L’arrivo dell’ondata di freddo, accompagnata da venti di Bora e Grecale, potrebbe causare nevicate e condizioni perturbate a partire da oggi, domenica 12 gennaio 2025. La neve, come riferisce «Il Messaggero», interesserà i rilievi appenninici a quote via via sempre più basse fino a scendere intorno ai 200-300 metri su Marche, Abruzzo, Molise e intorno ai 400-600 metri al Sud. Una massa d’aria molto fredda di origine artica verrà, infatti, richiamata verso l’Italia dalle intense correnti settentrionali attivate proprio dal ciclone e responsabile di un sensibile calo delle temperature. Nei prossimi giorni soffieranno forti venti nord-orientali o di Tramontana in Liguria, alto Adriatico e al Centro-Sud con mari anche agitati.

