Non sta passando un bel periodo Stefano De Martino. Nelle ultime settimane è alle prese con le accuse di tradimento alla moglie, Belén Rodriguez ed anche la sua vita professionale sta andando in frantumi. Pare che il suo comedy-show Stasera Tutto è Possibile sia stato cancellato dalla prossima stagione Rai. A dare la notizia è stato Francesco Paoloantoni uno dei comici di punta del programma, dunque fonte più che attendibile. Una dichiarazione poi confermata dall’assenza della presentazione del programma durante i palinsesti della Tv di Stato di luglio.

Stefano de Martino, finisce malissimo per lui: la pessima notizia in Rai

Il comedy-show Stasera Tutto E’ Possibile, prodotto da Endemol e condotto negli anni con maestria e buon successo d’ascolti, va incontro alla cancellazione dai palinsesti RAI nella prossima stagione televisiva, e con questo anche Stefano De Martino. Dapprima si vociferava che il programma fosse solo slittato al 2024, in realtà si tornerà forse a riparlare dello show addirittura nella stagione 2024-2025.

Durante una diretta Instagram, Paolantoni ha detto: “Non si sa se si farà Stasera Tutto E’ Possibile. Se non si fa dopo Sanremo, potrebbe slittare di un anno”. Poi il comico ha invitato i suoi fan a protestare: “Scrivete mail alla Rai, fate rimostranze, dite che volete Stasera Tutto E’ Possibile in onda. Magari qualcuno vi ascolta”. (continua dopo la foto)

Perché Stasera Tutto È Possibile non si farà

Francesco Paolantoni durante la diretta Instagram non ha spiegato il perché della fine dello show, sarà compito della Rai rivelare i motivi di questa scelta. Anche se si parla solo di rimandare lo show, poche sono le possibilità che ad un anno di distanza si ritorni sui propri passi. Ma per Stefano De Martino non è tutto perduto, anche se non tornerà con la prima serata di Rai2 ogni lunedì, la sua presenza , o meglio, la sua voce, verrà usata come nuova voce narrante dell’ottava edizione de Il Collegio. E non solo, perché l’ex ballerino di Amici è stato confermato anche per il programma da lui scritto e pensato, Bar Stella, che andrà in onda ad ottobre. A questi impegni va ad aggiungersi il De Martino Show, uno spettacolo srotolato in due puntate che verranno mandate in onda a dicembre. Insomma, Stefano De Martino avrà poco tempo per pensare alla fine del suo matrimonio e alle accuse ricevute.