Team Gresini: lo sponsor chiede il licenziamento di Gonzalez. Un “caso internazionale”

Team Gresini, un caso piuttosto insolito ha coinvolto la squadra e il suo pilota Manu Gonzalez. Gonzalez si trova al centro di una controversia diplomatica per aver indossato l’hachimaki, la tradizionale fascia giapponese, durante i festeggiamenti per la sua vittoria nella Moto2 al GP del Giappone. Il gesto, apparentemente innocuo, ha suscitato la reazione dello sponsor cinese del team, QJMotor, che ha addirittura chiesto il licenziamento del pilota spagnolo.

Possiamo dire che si tratti di un vero e proprio “caso internazionale” con connotazioni diplomatiche. La polemica infatti è stata provocata dal significato storico dell’hachimaki, associato alla Seconda Guerra Mondiale, durante la quale l’occupazione giapponese causò la morte di milioni di cinesi. Nonostante Gonzalez non avesse intenzione di offendere, l’azienda cinese ha percepito il gesto come un’offesa al proprio popolo.

Team Gresini, il comunicato dello sponsor

In una nota pubblicata su Weixin, una piattaforma Internet cinese, QJMotor ha spiegato la propria posizione: “Nell’attesissima gara del GP del Giappone MotoGP dell’ottobre 2024 a Motegi, il team QJMotor ha vinto la gara con una prestazione eccezionale. Tuttavia, si è verificata una scena molto discutibile: González, un pilota del nostro team partner Gresini, prima della partenza della corsa è stato invitato dagli organizzatori ad indossare la tipica fascia del Paese ospitante ed è apparso così sui social network. Anche se, essendo un pilota europeo, non conosce la storia cinese, il suo comportamento ha comunque urtato la sensibilità dei motociclisti cinesi e del popolo cinese.”

“Dopo l’incidente”, si legge nella nota dello sponsor, “QJMotor ha chiesto che le immagini e i video fossero rimossi, cosa che è stata immediatamente fatta, e ha chiesto al team di interrompere immediatamente la collaborazione con il pilota.” Al momento, non è chiaro come il team Gresini risponderà a questa richiesta. La paradossale vicenda, in ogni caso, getta un’ombra sul futuro di Manu Gonzalez, che si trova a rischio licenziamento nonostante abbia appena ottenuto la sua prima vittoria nel Motomondiale.

