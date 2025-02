Suv sbanda e finisce sul marciapiede, travolta bambina di 10 anni

Un nuovo terribile incidente stradale è stato registrano in queste ore nel nostro Paese. Un suv, dopo aver sbandato,è finito sul un marciapiede travolgendo in pieno una bambina di 10 anni. Sul posto sono intervenuti immediatamente sia i medici del 118 che le Forze dell’Ordine. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti. (Continua a leggere dopo le foto)

Incidente a Vicenza, suv travolge una bimba: i fatti

Nel pomeriggio di ieri, 16 Febbraio 2025, è stato registrato un nuovo incidente in provincia di Vicenza, precisamente a Creazzo. Come riportato da Leggo, una bambina di 10 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Vicenza dopo essere stata travolta da un Suv, mentre camminava su un marciapiede. Al momento si troverebbe nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’automobilista ai Carabinieri di Valdagno avrebbe dichiarato di aver perso il controllo del mezzo per cause ancora al vaglio degli inquirenti.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”