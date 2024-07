Sugar Ray Leonard è lo pseudonimo di Ray Charles Leonard. E’ considerato uno dei pugili più forti della storia. Leggendari e indimenticabili i suoi duelli contro Thomas Hearns, Roberto Durán e Marvin Hagler. Sugar Ray Leonard è stato anche uno dei migliori pesi welter di tutti i tempi. Sports Illustrated lo a eletto atleta dell’anno nel 1981 e alcuni dei suoi incontri hanno fatto la storia. Ring Magazine ha rinominato “fight of the year” il combattimento contro Thomas Hearns nel 1981 e contro contro Marvin Hagler nel 1987. E’ riuscito nell’impresa di riempire l’incolmabile vuoto lasciato da Muhammad Ali nella boxe dopo il suo ritiro nel 1981.

(Foto di Amy Sussman/WireImage)

La carriera di Sugar Ray Leonard

Ray “Sugar” Leonard nasce a Wilmington, nel North Carolina, il 17 maggio 1956. Il suo nome acquisisce una prima popolarità a margine delle Olimpiadi del 1976 in Canada, quando a Montreal vince la medaglia d’oro. Nel 1979 diventa campione WBC dei pesi welter battendo in finale Wilfred Benitez al termine di un match combattutissimo. La scalata di Leonard prosegue imperterrita e nel 1981 sconfigge anche il campione dei pesi medi Ayube Kalule. Poi torna a combattere negli welter e batte per knock-out il campione WBA Thomas Hearns.

Dopo un ritiro dal ring a causa di un distaccamento della retina all’occhio sinistro, Ray “Sugar” torna in azione nel 1984 vincendo per knock-out contro Kevin Howard, per poi annunciare nuovamente il ritiro. Dopo tre anni di inattività torna di nuovo sul ring e nel 1987 sconfigge Marvin Hagler laureandosi campione dei pesi medi. Nel novembre 1988 manda KO Donny Lalonde e diventa campione WBC dei pesi medio massimi e di WBC dei pesi super medi. Dopodiché si ritira ancora per fare ritorno nel 1991, a 34 anni combattendo e perdendo contro il campione WBC dei pesi super welter Terry Norris. Dopo la sconfitta Leonard annuncia il ritiro definitivo, per poi smentirsi nuovamente nel 1997, quando rientra per perdere al quinto round contro Hector Camacho a causa di un KO tecnico.

(Foto di Manny Millan/Sports Illustrated via Getty Images)

Quante volte si sono incontrati Duran e Leonard?

Nel 1980 il campione del mondo Sugar Ray Leonard deve difendere la cintura a Montreal – dove quattro anni prima aveva vinto l’oro olimpico – contro Roberto Duràn, soprannominato “Manos De Piedra” per via della sua aggressività e della violenza dei suoi pugni. Duran vantava fino a quel momento un record di 70 vittorie e una sconfitta, contro Esteban de Jesús. Campione per diversi anni nei pesi leggeri, quella contro Leonard è per Duràn la prima apparizione nei pesi welter. Nei mesi che precedono il match Duràn provoca Leonard con insulti rivolti a lui e a sua moglie. Per questo motivo lo scontro tra i due è feroce e selvaggio fin dai primi pugni. Dopo quindici lunghi round, è Duran a vincere di pochissimo: 144-145, 147-147, 144-146. La sconfitta pesa così tanto a Leonard che pensa di ritirarsi dalle boxe. Dopo un periodo di allenamenti intensi invece si decide a chiedere una rivincita al pugile panamense, che glie la concede. Il 25 novembre del 1980 i due salgono nuovamente sul ring, questa volta a New Orleans. Questa volta Leonard riesce ad arginare bene le mosse di Duràn e anche a provocarlo a tal punto da costringere Duràn ad abbandonare la gara.

Chi ha battuto Ray Sugar Leonard?

Nel 1997 Leonard annuncia il suo ultimo ritorno in un match contro Héctor Camacho, intitolato “Defying the Odds” (Sfidare le probabilità). Campione in carica dei pesi medi IBC, Camacho ha mantenuto il titolo per KO tecnico al quinto round. Il pugile nato in Porto Rico ha aperto l’ultimo round stordendo Leonard con un gancio sinistro seguito da un destro e tre montanti che hanno fatto stramazzare Leonard al suolo. E’ stata la prima e ultima volta in cui Leonard è stato fermato per KO. Sconfitte ai punteggi invece erano già arrivate nel corso della sua carriera. La prima contro Duràn nel 1980, che lo batte ai punti dopo 15 round intensi. Nel 1991, a 34 anni, Leonard combatte contro il campione WBC dei pesi super welter Terry Norris. Viene mandato al tappeto per ben due volte e perde ai punti.

