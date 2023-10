Strage di Cadore, la scoperta choc dopo la perizia: fuori l’atroce verità

La tragedia della “Strage di Cadore” continua a suscitare interrogativi e sconcerto dopo una perizia giudiziaria che ha cercato di far luce sulla drammatica collisione avvenuta lo scorso 6 luglio. Nell’incidente persero la vita Marco Antonello, suo figlio Mattia di soli 2 anni e la nonna di quest’ultimo, Mariagrazia Zuin. Angelika Hutter, cittadina tedesca, era alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente ed è stata arrestata. Tuttavia, la perizia ha portato alla luce dettagli inquietanti che sollevano domande sulla natura del tragico evento.

La tragedia della “Strage di Cadore”

Cosa ha oprati alla luce la perizia giudiziaria

Una perizia giudiziaria è stata condotta per cercare di comprendere meglio le circostanze dell’incidente. L’esame ha coinvolto l’uso di manichini e un’auto di massa e cilindrata simili, lanciata alla velocità ricavata dalle precedenti perizie. L’obiettivo era comprendere le condizioni di visibilità che Angelika Hutter potesse avere al momento dell’incidente. Non sono emersi indizi di consumo di stupefacenti o alcolici né di distrazione causata dall’uso del telefono cellulare. Inoltre, sembra che la conducente non abbia perso il controllo del mezzo. La perizia ha anche confermato che l’auto guidata da Angelika Hutter era in perfetto stato di funzionamento. Gli accertamenti hanno dimostrato che la conducente non era distratta dal telefono durante la guida. Nonostante queste rassicuranti scoperte, la domanda principale rimane: cosa ha portato a questa tragica collisione che ha segnato la “Strage di Cadore”? La perizia non ha fornito risposte definitive, e le indagini continuano per cercare di gettare luce su questa tragedia che ha scosso la comunità locale.