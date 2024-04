Strage nella centrale, spunta la testimonianza choc del superstite – Disastro colposo e omicidio colposo. Sono questi i reati ipotizzati nel fascicolo aperto dalla Procura di Bologna sull’incidente nella centrale idroelettrica di Bargi, sul lago di Suviana, nell’Appenino tosco-emiliano. Una vicenda di cui si stanno occupando il Procuratore capo Giuseppe Amato e il pm Flavio Lazzarini. Intanto si continua nella ricerca delle persone ancora disperse. Spunta la testimonianza choc di un superstite. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Esplosione alla centrale di Suviana: chi sono le vittime

Leggi anche: Uova di Pasqua e colombe, maxi blitz dei Nas: come erano conservate

Strage nella centrale: spunta la testimonianza choc del superstite

Sì, proseguono senza sosta nella centrale idroelettrica di Bargi, in provincia di Bologna, le complesse operazioni dei sommozzatori dei vigili del fuoco per la ricerca dei 4 dispersi dopo l’esplosione avvenuta due giorni fa. Le attività non hanno ancora dato esito positivo. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Meteo, scatta l’allerta in Italia: le 5 regioni a rischio

Leggi anche: Carabinieri morti nell’incidente, svolta nelle indagini: cosa hanno scoperto

Suviana, strage nella centrale: la testimonianza choc del superstite

«Già nel 2022 la nostra organizzazione aveva segnalato attraverso i propri rappresentanti alcune problematiche relative alla sicurezza per quell’impianto. La Uil ha il compito di tutelare i propri delegati, i propri rappresentanti per la sicurezza e i propri iscritti e, se fosse necessario, si attiverà per fornire alla magistratura tutte le informazioni e la documentazione del caso», le parole del segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a proposito dell’incidente nella centrale idroelettrica di Suviana, nel bolognese. E intanto spunta la testimonianza di un superstite.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva